Zum letzten Mal vor der Oberbürgermeisterwahl in Ulm waren am Dienstag alle fünf Kandidierenden auf einem Podium versammelt. Es ging um Wohnungsbau, Flüchtlinge und Zusammenhalt in der Stadt.

Ein letztes Mal vor der Wahl saßen alle fünf Kandidierenden für die Oberbürgermeisterwahl in Ulm gemeinsam auf dem Podium. Im Stadthaus stellten sich Gunter Czisch (CDU), Lena Schwelling (Grüne), Martin Ansbacher (SPD), sowie Thomas Treutler und Daniel Langhans (beide parteilos) den Fragen von Annette Schmidt (Redaktionsleiterin SWR-Studio Ulm) und Anja Meitner (Landeszentrale für politische Bildung, Außenstelle Tübingen). Rund 250 Besucherinnen und Besucher besuchten die Veranstaltung im Stadthaus.

Rund 250 Besucherinnen und Besucher verfolgten die letzte Podiumsdiskussion des SWR und der lpb zur OB-Wahl in Ulm. SWR

Wohnungsmangel in Ulm

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging es zuerst um Wohnungsmangel und die stockenden Wohnbauprojekte. Oberbürgermeister Gunter Czisch, der sich für eine zweite Amtszeit bewirbt, berichtete, dass dieses und nächstes Jahr mehr als 800 neue Wohnungen gebaut würden. Ein Erfolg - trotzdem reiche diese Zahl nicht aus, um den Wohnungsmarkt zu entlasten, gestand er. Zahlreiche genehmigte Projekte lägen in der Schublade: "Ziel der Stadt ist es, dort einzugreifen wo wir können, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Projekte wieder aus der Schublade herausgeholt werden", so Czisch weiter.

Martin Ansbacher forderte darüberhinaus ein kommunales Förderprogramm. Thomas Treutler, der in Ulm einen Comicladen hat, kritisierte, dass es in der Vergangenheit nicht geklappt habe: "Warum sollte es jetzt mit denselben Personen im Gemeinderat funktionieren?"

Grüne für Zweckentfremdungsverbot

Nach Ansicht von Lena Schwelling steht in Ulm zu viel Wohnraum leer. Sie würde dagegen mit einer Zweckentfremdungssatzung vorgehen, "wie in anderen Städten bereits üblich". Daniel Langhans will bei diesem Thema "auf die Fachkompetenz der Verwaltung zurückgreifen".

Migration und Flüchtlinge

Im zweiten Themenschwerpunkt ging es um Migration und Flüchtlinge. SWR-Moderatorin Annette Schmidt wollte von Oberbürgermeister Gunter Czisch wissen, ob der einwöchige Aufnahmestopp Anfang Oktober vor allem ein Signal gewesen sei. "Es war ein Hilfeschrei", so Gunter Czisch. Es sei notwendig gewesen, ein Zeichen zu setzen und zu sagen: "Mehr geht nicht". Treutler und Langhans äußerten, sie hätten genauso gehandelt. Ansbacher dagegen meinte, er hätte diese Überforderung "nicht so populistisch" nach außen getragen. Der SPD-Politiker und die Grüne Schwelling betonten, wie wichtig eine menschliche Unterbringung und ein menschlicher Umgang mit Geflüchteten sei.

Bei einer Schnellfragerunde konnten die Kandidierenden und das Publikum mit ja (grün) oder nein (rot) stimmen. SWR

Für Unruhe im Saal sorgte in diesem Zusammenhang Daniel Langhans. Statt auf die Frage zu antworten, echauffierte er sich, dass er zuvor unterbrochen worden war. Daraufhin erntete er Pfiffe und Buhrufe aus dem Saal.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Ulm

Passend dazu ging es danach um die Frage, wie die Spaltung der Stadtgesellschaft in vielen Bereichen überwunden, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt gefördert werden kann.

Schwelling, Ansbacher und auch Treutler sprachen von "Begegnungsorten", die extrem wichtig seien, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Das können zum Beispiel Treffpunkte in den Stadtteilen sein, es sind "kleine Orte, die große Beitrage leisten und das soziale Miteinander hochhalten", so Lena Schwelling. Martin Ansbacher ergänzte, dass Vereine eine große Rolle für Integration spielten. Das Stadtoberhaupt könne hier viel bewirken, meinte Gunter Czisch. Er lade regelmäßig Vetreter unterschiedlicher ethnischer und kultureller Gruppen ins Rathaus ein. Er will "mit den Menschen reden, Ansprechpartner sein".

ÖPNV und Sicherheit interessieren Publikum

Besucherinnen und Besucher hatten die Möglichkeit, Fragen auf Zettel oder online zu stellen. Die meisten Fragen kamen zum ÖPNV und der Sicherheit in der Stadt. Alle fünf Kandidierenden waren der Meinung, der ÖPNV müsse ausgebaut werden. Ansbacher legt den Fokus auf eine erhöhte Taktung und bessere Anbindung sowie den Bau einer Straßenbahnlinie nach Wiblingen. Schwelling will zum einen das Angebot verbessern, aber gleichzeitig auch das Autofahren unattraktiver machen, denn: "Solange das Auto das gemütlichste Verkehrsmittel ist, steigen die Menschen nicht um". Czisch wiederum will das Projekt einer Regio-S-Bahn weiter vorantreiben. Für Treutler ist der Ausbau von wichtigen Knotenpunkten zentral, außerdem müssten attraktive Park and Ride Möglichkeiten geschaffen werden. Langhans will die momentan zu teuren Preise im Nahverkehr senken, zudem "müssen immer die Interessen der heimischen Unternehmen beachtet werden".

Beleuchtung und Frauen-Nachttaxi

Beim Thema Sicherheit betonten Czisch und Schwelling, dass Ulm laut Statistik keine gefährliche Stadt sei. An gewissen Punkten müssen aber etwas unternommen werden, so Schwelling und Ansbacher. Sie setzten sich unter anderem für ein Frauen-Nachttaxi und bessere Beleuchtung in der Stadt ein. Czisch und Ansbacher wollen mehr Sicherheitspersonal auf die Straße bringen.

OB-Wahl am 3.12.

Rund 94.000 Ulmerinnen und Ulmer sind am kommenden Sonntag aufgerufen, ihr neues Stadtoberhaupt zu wählen. Anja Meitner von der Landeszentrale für politische Bildung appellierte am Schluss, zum Wählen zu gehen.