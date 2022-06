Nach Badeunfall in Neu-Ulm: 23-Jähriger schwebt immer noch in Lebensgefahr

60 Rettungskräfte am Pfuhler See im Einsatz

Der 23-jährige Mann, der am Sonntag am Pfuhler See in Neu-Ulm verunglückt ist, schwebt weiter in Lebensgefahr. Laut Polizei ist sein Zustand sehr kritisch.

Der junge Mann war, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West mitteilte, am Sonntagabend ohne Fremdbeteiligung beim Schwimmen untergegangen. Andere Schwimmer suchten sofort nach ihm. Auch Wasserretter, Feuerwehr, Notärzte und Notfallsanitäter waren mit insgesamt 60 Kräften im Einsatz. Nach einem Badeunfall am Pfuhler Baggersee ist ein 23-Jähriger ins Krankenhaus gebracht worden. (Archivbild) SWR Maren Haring Der Mann war laut Polizei aber erst rund eine halbe Stunde nach seinem Verschwinden im Wasser gefunden worden. Die Einsatzkräfte belebten ihn wieder. Nach der medizinischen Notfallversorgung wurde der 23-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Ein Teil des Badesees musste während des Einsatzes abgesperrt werden. Unter den Rettungskräften vor Ort war auch Sascha Graf. Er vermutet, dass dem Mann die Kräfte ausgegangen sind, als er quer durch den See schwimmen wollte. Jede Minute zählt bei solch einem Einsatz. "Umso länger die Person unter Wasser ist, umso mehr ist die Sauerstoffversorgung des Körpers gefährdet. Das heißt das Hirn stirbt langsam ab, die Organe werden mit Sauerstoff unterversorgt und die Überlebenschance sinkt von Minute zu Minute", sagte Graf dem SWR. Badeunfall in Sendener Hallenbad Im Hallenbad in Senden (Kreis Neu-Ulm) hat es am Sonntag auch einen Badeunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, lag ein Elfjähriger plötzlich bewusstlos im Schwimmerbecken. Er konnte jedoch offenbar nicht schwimmen. Ein Rettungsschwimmer holte den Jungen aus dem Becken, der Bademeister konnte ihn wiederbeleben. Der Elfjährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist laut Polizei stabil.