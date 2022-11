Linienbus bleibt in Heidenheim im Drive In stecken

Eine Fahrt zu McDonalds in Heidenheim hat am Donnerstag mit einer größeren Bergungsaktion der Feuerwehr geendet. Die Fahrerin eines Linienbusses wollte offenbar an den Drive In-Schalter.

Am Donnerstag ist die Fahrerin eines Linienbusses auf dem Weg zum Drive In-Schalter der Fastfood-Kette hängen geblieben. Wie es zu der Entscheidung kam, mit einem Linienbus in den Drive In zu fahren, ist unklar. Einfach rückwärts fahren ging aber nicht mehr. Stahlträger am Drive In beschädigt Der Bus blieb an einem Torbogen aus Stahlträgern des Drive Ins hängen. Dabei riss die Klimaanlage des Fahrzeugs ab, so ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte mussten offenbar zunächst den Torbogen stabilisieren, bevor der Bus soweit befreit werden konnte, dass er zurücksetzen konnte. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Autoschalter der McDonalds-Filiale muss zunächst geschlossen bleiben.

