Die Polizei im Kreis Neuwied sucht nach dem Besitzer eines tiefgefrorenen Dönerspießes. Der Spieß hatte sich am Freitagmorgen auf der B42 bei Linz unter einem Auto verkeilt.

Nach Angaben der Polizei ist am Freitagmorgen eine Frau mit ihrem Auto mit einem gefrorenen Dönerspieß kollidiert, der in Linz auf der Bundesstraße 42 lag, in der Nähe des Fähranlegers. Die Frau aus Boppard habe nicht mehr rechtzeitig ausweichen können und fuhr über den eiskalten Klumpen.

Gefrorener Dönerspieß auf B42 - Polizei sucht Besitzer

Der gefrorene Dönerspieß habe sich anschließend so ungünstig im Fahrwerk des Wagens verkeilt, dass sie nicht mehr weiterfahren konnte, teilte die Polizei mit. Sie geht davon aus, dass der Spieß aus einem Lieferwagen gefallen ist. Beamte seien jetzt auf der Suche nach dem Besitzer des Dönerspießes. Sie müssten jetzt vermutlich viele umliegende Dönerbuden besuchen. Die Polizei in Linz bittet deshalb mögliche Zeugen um Hinweise.