Neben dem Legoland in Günzburg wird im kommenden Jahr ein neuer Freizeitpark eröffnet, der sich an Vorschulkinder richtet. Dort dreht sich alles um das Zeichentrick-Schwein Peppa Pig.

Günzburg bekommt einen weiteren Freizeitpark - in direkter Nachbarschaft zum Legoland: Im Mittelpunkt steht das Schwein Peppa Pig aus der weltweit bekannten Zeichentrickserie. In Deutschland ist die Figur auch als Peppa Wutz bekannt. Die Eröffnung ist für 2024 geplant.

Wie das britische Unternehmen Merlin, das hinter Legoland Deutschland steckt, am Freitag mitgeteilt hat, wird es in dem neuen Park Fahrgeschäfte, Wasserspaß, Spiele und Shows geben. Zielgruppe sind Vorschulkinder und deren Familien. "Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für Merlin", sagte Geschäftsführer Scott O’Neil dem "Handelsblatt".

Das Legoland Günzburg lässt die Sau raus: Nebenan soll 2024 ein Freizeitpark rund um das Schwein Peppa Pig eröffnen. IMAGO IMAGO / Pond5

Legoland zehnmal größer als "Peppa Pig Park"

Die Erdarbeiten für den neuen Park auf einer Fläche von 1,6 Hektar haben begonnen. Das Legoland daneben ist gut zehnmal größer. Über den genauen Eröffnungstermin im kommenden Jahr und die Preisgestaltung gibt es derzeit noch keine Auskünfte. Der Günzburger Stadtrat muss dem Bauvorhaben am 24. Juli noch zustimmen.

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig (SPD) teilte auf SWR-Anfrage, er sehe "in dem geplanten Investment eine riesige Chance für die Region und eine deutliche Erhöhung der Magnetkraft des Tourismusstandortes Günzburg".

Neben Günzburg will Merlin im kommenden Jahr auch in Dallas in den USA einen "Peppa Pig Park" eröffnen.