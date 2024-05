per Mail teilen

Immer mehr Menschen schmeckt Bier auch ohne Alkohol. Der Umsatz steigt in Deutschland seit geraumer Zeit jährlich an. Auch bei der Bergbrauerei in Ehingen und der Brauerei Goldochsen in Ulm.

Immer mehr Menschen greifen beim Bier zur alkoholfreien Variante. Allein in den vergangenen zehn Jahren hat sich die Produktion in Deutschland verdoppelt. Auch für die Berg Brauerei aus Ehingen und die Brauerei Goldochsen in Ulm wird alkoholfreies Bier immer wichtiger.

Alkoholfreies Bier kommt bei den Menschen in Ulm gut an

"Ich liebe es, mir schmeckt's!", erzählt eine Frau in der Ulmer Fußgängerzone. "Mir bekommt es!", meint ein anderer Passant. Und auch sonst lautet der Tenor: alkoholfreies Bier ist in Mode. Ob als mutmaßlich gesündere Alternative zum regulären Bier oder um am nächsten Tag keinen schweren Kopf zu haben. Und: Einige erzählen, dass es mittlerweile auch viel besser schmecken würde als noch vor einigen Jahren.

Neue Herstellungsverfahren sollen den Geschmack verbessern

Das liegt unter anderem an neuen Verfahren zur Herstellung von alkoholfreiem Bier. Eines davon verwendet zum Beispiel die Berg-Brauerei in Ehingen im Alb-Donau-Kreis. Hier wird das Bier mit einer neuen Hefeart vergärt, die keinen Alkohol erzeugt, erklärt Braumeister Ulrich Zimmermann. Nach der Gärung kommt dann das sogenannte "Hopfen-Stopfen". Einfach gesagt: Es wird Hopfen dazu gegeben, dessen Aroma-Stoffe in das Bier übergehen.

Wir vergären mit einer ganz anderen Art von Hefe. Da entsteht kein Alkohol.

Diese Art der Herstellung verwendet die Brauerei Berg seit gut fünf Jahren. Und dadurch soll der Geschmack des alkoholfreien Biers, dem des herkömmlichen näher kommen. Mittlerweile machen die alkoholfreien Biere zehn Prozent der Produktion bei Berg aus. Vor wenigen Jahren waren es noch deutlich weniger.

Wie macht man alkoholfreies Bier?

Brauerei Goldochsen: Umsatz bei alkoholfreien Bieren steigt an

Bei der Brauerei Goldochsen in Ulm setzt man auf ein anderes Verfahren. Hier wird das Bier erst ganz normal gebraut, der Alkohol wird dann im Nachhinein wieder entzogen. Diese Maschine ist schon seit 1988 im Einsatz, erklärt Stephan Verdi, der technische Betriebsleiter der Brauerei. Sie sei die erste dieser Art, die in Deutschland gebaut wurde. Man habe sie immer weiter ausgebaut und erweitert, um einen besseren Geschmack hinzubekommen. Und laut ihm soll sie auch noch länger in Betrieb bleiben.

Der Absatz steigt kontinuierlich zwischen fünf und 15 Prozent pro Jahr.

Auch bei der Brauerei Goldochsen merkt man den Boom mit alkoholfreiem Bier. Jedes Jahr würde der Absatz zwischen fünf und 15 Prozent steigen, erklärt Vertriebsleiter Frank Schlagenhauf. Zwar macht den Großteil der Produktion noch immer das reguläre Bier aus, die alkoholfreien Alternativen seien aber wichtiger Teil des Geschäfts.

Diese Anlage steht seit 1988 in der Brauerei Goldochsen und ist die erste ihrer Art, die in Deutschland gebaut wurde. Sie entzieht den Alkohol aus dem fertig gebrauten Bier und sorgt so für alkoholfreies Bier. SWR

Alkoholfreies Bier: kein Kater und kein Ärger mit dem Gesetz

Wer sich für die alkoholfreie Variante beim Bier entscheidet, erspart sich nicht nur den Kater am Folgetag, sondern auch den Ärger mit der Polizei: "Wenn man noch mit dem Auto fahren muss, ist es eine geniale Sache!", bringt es eine Passantin aus der Ulmer Fußgängerzone auf den Punkt.