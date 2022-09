Weltrekord: Größte Lego-Stadt im Legoland Günzburg

per Mail teilen

Im Freizeitpark Legoland in Günzburg ist ein Weltrekord versucht worden. Besucherinnen und Besucher sollten innerhalb von zwei Wochen 500 Lego-Häuser bauen. Am Wochenende zählte die Jury nach.

500 Gebäude aus Lego waren für den Weltrekord gefordert worden. Die Zahl wurde bei weitem übertroffen: 1.566 wurden nach Angaben des Freizeitparkes gebaut und damit mehr als dreimal so viele.

1,8 Millionen Legosteine für die Stadt

Laura Kuchenbecker, Jury-Mitglied des Rekord-Instituts für Deutschland, bestätigte laut Mitteilung am Samstag, dass in Günzburg die größte Lego-Stadt der Welt gebaut wurde. 2.800 Besucherinnen und Besucher hatten Häuser gebastelt. Eine Gruppe von rund 100 eingefleischten Lego-Fans baute öffentliche Gebäude wie Rathaus oder Schule und Straßenzüge. Insgesamt wurden 1,8 Millionen Legosteine verbaut.

Rekorde mit Turm und Pyramide

Das Günzburger Legoland hält noch weitere Rekorde: So wurden bereits der längste Tausendfüßler mit 676 Metern Länge, der höchste Turm mit 27 Metern Höhe und die größte Lego-Pyramide gebaut.

Achterbahn nach Unfall weiter außer Betrieb

Der Freizeitpark feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Getrübt wurde die Jubiläumssaison durch einen Achterbahnunfall am 11. August mit 31 Verletzten. Die betroffene Bahn "Feuerdrache" ist bisher noch nicht wieder in Betrieb genommen worden. Die Unfallursache ist noch unklar.