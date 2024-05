Das Ende einer anrüchigen Angelegenheit? Der Papierhersteller Palm setzt beim Abtransport von Müll wieder auf Lkw. Die letzten stinkenden Waggons haben am Freitag den Bahnhof in Aalen verlassen.

Am Freitagnachmittag exakt um 17.30 Uhr ist es so weit: Eine Diesellok zieht acht rote Containerwaggons mit weißen Planen aus dem Aalener Hauptbahnhof. Ein wochenlanges Hickhack hat damit - vermutlich - ein Ende.

Noch am Freitagvormittag wabert Verwesungsgeruch in der Luft, selbst auf hundert Meter Entfernung. Die Schlange der Containerwaggons steht auf einem Abstellgleis am Aalener Hauptbahnhof. Am späten Nachmittag rollen sie dann endlich ab ins rheinland-pfälzische Wörth am Rhein, wo der Müll zwecks Wärmegewinnung verbrannt wird.

Straße statt Schiene: Palm setzt wieder auf Abtransport mit Lkw

Zum letzten Mal wird der Müll per Bahn transportiert, heißt es von Seiten des Papierherstellers Palm. Das Unternehmen hat den Vertrag mit DB Cargo gekündigt und überführt seinen Restmüll künftig per Lkw nach Rheinland-Pfalz.

Der Papierhersteller wirft dem Tochterunternehmen der Deutschen Bahn Vertragsbruch vor. Es sei schriftlich vereinbart gewesen, die Waggons nicht im Bahnhofsbereich abzustellen. Das habe das Unternehmen aber nicht eingehalten, teilte Geschäftsführer Wolfgang Palm bereits Mitte April in einer Pressemitteilung mit.

Anwohnern und Hotelgästen stinkt es gewaltig

Den Anwohnerinnen und Anwohnern des neuen Aalener Stadtquartiers Stadtoval, aber auch Gästen des direkt an den Bahngleisen liegenden Hotels, stinkt sie gewaltig: die Duft-Melange, die von Folien, Styropor, Essensresten und Hygieneartikeln ausgeht. Bei den frühsommerlichen Temperaturen der letzten Tage ist der üble Geruch zum beißenden Gestank geworden. Die unappetitlichen Müllreste haben Palm-Mitarbeiter zwischen entsorgtem und zum Recyceln bestimmtem Altpapier gefunden.

Die Waggons, mit denen die DB Cargo den Palm-Müll transportiert, sollten im Übrigen geruchsdicht sein, sind es aber nicht. Die weißen Planen, mit denen sie abgedeckt sind, stellen für die Ausdünstungen keinerlei Hindernis dar.

Stadt Aalen hat Bußgeldverfahren gegen DB Cargo eingeleitet

Die Stadt Aalen hat unterdessen ein Bußgeldverfahren gegen DB Cargo eingeleitet. Hintergrund ist eine Polizeiverordnung, wonach man übelriechende Stoffe nicht in der Nähe von Wohngebieten lagern darf. Mit wie viel Geld die Bahntochter für den Verstoß zur Kasse gebeten wird, teilt die Stadt nicht mit. Auf Anfrage des SWR teilte eine Sprecherin mit, die Höhe sei von mehreren Faktoren abhängig, pauschal lasse sich das nicht beantworten.