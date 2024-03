Das Landgericht Ulm hat einen Mann aus Ehingen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte seine Ex-Partnerin mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt.

In Ulm ist am Montag ein Mann aus Ehingen (Alb-Donau-Kreis) wegen Mordes zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der damals 55-Jährige seine frühere Partnerin in einer Unterkunft in Ehingen mit einem Messer angegriffen hat. Die 42-jährige Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie starb. Das Gericht wertete die Tat als heimtückisch.

Ex-Partnerin in Ehingen vor Mord schon häufiger attackiert

Dem Messerangriff war ein gemeinsames Trinkgelage vorausgegangen. Der Angeklagte hatte nach der Tat selbst die Polizei gerufen und sich widerstandslos festnehmen lassen. Der heute 56-Jährige ist mehrfach vorbestraft, auch, weil er die 42-Jährige bereits häufiger attackiert hatte. Er hatte schon vor Prozessbeginn die Tat teilweise eingeräumt. Mit dem Urteil folgte das Gericht der Forderung von Staatsanwaltschaft und Verteidigung.