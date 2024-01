Prozess nach Messerangriff in Ehingen: Mann soll Ex-Partnerin getötet haben

Ein halbes Jahr nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 42-Jährige Frau in Ehingen beginnt am Freitag der Prozess gegen den Ex-Partner des Opfers. Der Mann ist bereits vorbestraft.

Weil er seine Ex-Partnerin in einer Unterkunft in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) getötet haben soll, steht ein zum Tatzeitpunkt 55-Jähriger ab Freitag vor Gericht. Das Ulmer Landgericht verhandelt wegen Mordes gegen den mutmaßlichen Täter.

Der Mann soll die Frau am Abend des 3. Augusts völlig "unvorhersehbar und überraschend" mit einem Messer attackiert haben, als sie in der Gemeinschaftsunterkunft auf dem Weg zur Toilette war, so die Staatsanwaltschaft Ulm. Der Angeklagte war bereits mehrfach gewalttätig gegen die 42-Jährige gewesen und ist wegen Gewaltdelikten gegen die Frau bereits vorbestraft. Der Angeklagte und das spätere Opfer lebten beide in der Unterkunft.

Staatsanwaltschaft spricht von heimtückischen Mord

Mutmaßlicher Auslöser für den Messerangriff im August: Die Frau habe anderen Personen ihre Verletzungen gezeigt, so die Staatsanwaltschaft weiter. Und sich unmittelbar vor der Tat von dem Mann getrennt. Aus Verärgerung darüber habe er ein Messer aus seinem Zimmer geholt und der Frau zahlreiche Stichverletzungen zugefügt.

Sie starb infolge des hohen Blutverlustes noch am Tatort. "Rechtlich würdigt die Anklagebehörde das Verhalten des Angeschuldigten als heimtückischen Mord", teilt die Staatsanwaltschaft mit.

Vor Prozessbeginn: Mann räumt Tat an Ex-Partnerin teilweise ein

Der vorbestrafte Mann hat die Tat teilweise eingeräumt. Er habe die Frau aber nicht töten wollen, heißt es. Nach dem Messerangriff hatte sich der Angeklagte in sein Zimmer begeben und die Polizei gerufen. Seit der Tat sitzt der Beschuldigte in Untersuchungshaft.