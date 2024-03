Passionsgeschichte: "Lebendige Kreuzwege" in Ulm und Schwäbisch Gmünd

In Ulm und Neu-Ulm sowie in Schwäbisch Gmünd gestalten Laiendarsteller am Karfreitag sogenannte "Lebendige Kreuzwege". Sie stellen das Leiden und Sterben Jesu Christi dar.

Bei den "Lebendigen Kreuzwegen" wird die Passionsgeschichte, also der Leidensweg Jesu Christi von seiner Verhaftung bis zur Kreuzigung, von Laiendarstellerinnen und -darstellern dargeboten. So auch in Ulm und Neu-Ulm sowie in Schwäbisch Gmünd.

"Lebendiger Kreuzweg" zum 19. Mal in Ulm und Neu-Ulm

In Ulm und Neu-Ulm wird der "Lebendige Kreuzweg" bereits zum 19. Mal von Mitgliedern der italienischen Gemeinde aufgeführt. Rund 80 Schauspieler und nochmal so viele Helfer sind daran beteiligt. Der Kreuzweg startet um 18 Uhr auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz und endet gut drei Stunden später gegen 20:30 Uhr auf dem Ulmer Münsterplatz mit der Kreuzigung Jesu.

Aufgrund der vielen Baustellen in der Ulmer Innenstadt ändert sich die Strecke geringfügig. Ab dem Weinhof in Ulm geht es in diesem Jahr erst den Weinhofberg runter und dann den Lauterberg wieder hoch. Von dort macht der "Lebendige Kreuzweg" eine Schleife über die Pfauengasse und die Ulmergasse bevor es dann über die Hirschstraße auf den Münsterplatz geht.

Rund 35 Laiendarstellerinnen und -darsteller in Schwäbisch Gmünd

Der "Lebendige Kreuzweg" in Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis beginnt deutlich früher, und zwar schon 15.30 Uhr. Die Prozession startet an der Burgruine Hohenrechberg und führt über mehrere Stationen hinauf bis zur Wallfahrtskirche St. Maria. Dort endet sie rund anderthalb Stunden später gegen 17 Uhr. Rund 35 Mitglieder der italienisch-katholischen Gemeinde fungieren als Laiendarstellerinnen und -darsteller.