In Ulm und Neu-Ulm sowie in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) stellen Laien an Karfreitag den Leidensweg Christi dar. Zu den "Lebendigen Kreuzwegen" werden tausende Besucherinnen und Besucher erwartet.

Mit so genannten Lebendigen Kreuzwegen wird an Karfreitag in Schwäbisch Gmünd sowie in Ulm und Neu-Ulm das Leiden und Sterben Jesu Christi dargestellt. In Schwäbisch Gmünd beginnt die Darstellung am Nachmittag an der Burg Hohenrechberg. Die italienische katholische Gemeinde hat den Kreuzweg nach einer dreijährigen Zwangspause wegen Corona wieder organisiert. 35 Laien stellen die letzten Stunden im Leben Jesu Christi dar, bis zu 1.000 Gläubige am Wegesrand werden erwartet.

Lebendiger Kreuzweg zum 18. Mal in Ulm und Neu-Ulm

In Ulm und Neu-Ulm spielen 85 Mitglieder der italienischen Gemeinde den Kreuzweg nach. Er beginnt um 18 Uhr am Rathaus in Neu-Ulm und endet nach drei Stunden mit der Darstellung der Kreuzigung Jesu vor dem Ulmer Münster. Der Lebendige Kreuzweg findet dort zum 18. Mal statt. Etwa im gleichen Zeitraum haben auch die sogenannten Spaziergänger einen Demonstrationszug in Ulm angemeldet. Nach Angaben der Stadt wurde die Route so vorgegeben, dass der Lebendige Kreuzweg nicht gestört wird.