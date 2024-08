per Mail teilen

Sämtliche Hohlräume waren vollgestopft, wie Beamte des Ulmer Zolls berichten. 191 Stangen Zigaretten fanden die Fahnder in der Matratze, in Seitenwänden und im Unterfahrschutz.

Beamte des Hauptzollamtes Ulm haben an der A8 bei Dornstadt im Alb-Donau-Kreis einen Lkw-Fahrer beim Zigaretten-Schmuggeln ertappt. Er hatte mehr als 190 Stangen unversteuerte Zigaretten in seinem Lastwagen versteckt. Das teilte der Zoll am Montag mit. Kontrolliert wurde bereits vergangenen Donnerstag.

Der 63-jährige Fahrer sagte den Zollbeamten, er habe 14 Schachteln Zigaretten dabei. Als sie den Lkw genauer durchsuchten, fanden sie allerdings noch zahlreiche weitere Stangen, die er laut Zoll mit "erstaunlicher Kreativität" versteckt hatte. Unter anderem waren sie in der Matratze eingenäht und im Fach des Feuerlöschers versteckt.

Ein Lastwagenfahrer ist beim Verstecken kreativ geworden. Die Zigarettenstangen und Packungen waren unter anderem in seiner Matratze (links) und im so genannten Unterfahrerschutz (rechts) versteckt. CC/BY Zoll/Hagen Kohlmann

Gegenüber der Polizei gab der 63-Jährige an, mit dem Verkauf der Schmuggelware Schulden begleichen zu wollen. Die Zöllner leiteten ein Steuerstrafverfahren gegen den Fahrer und erhoben vorab rund 10.000 Euro an Strafe und Steuern. Die Zigaretten wurden sichergestellt.