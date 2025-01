Die Promidichte war extrem hoch, im legendären "Aquarium". Jetzt bringt das Theater die Geschichte des Ulmer Nachtclubs auf die Bühne. Schon vor der Premiere ist das Stück ein Erfolg.

Wilde Partys, viel Glitzer und jede Menge Glamour. Der legendäre Ulmer Nachtclub "Aquarium" hat die Promis in die Donaustadt gebracht. Bei einem Bier oder einem Glas Sekt saß man plötzlich neben Udo Jürgens, Howard Carpendale, Nina Hagen oder im Jahr 1985 sogar Freddie Mercury. Eine solche Clubnacht bringt nun das Ulmer Theater auf die Bühne. In seiner Inszenierung "Aquarium 85" feiert das Theater schon vor der Premiere einen Erfolg, denn alle Vorstellungen sind bereits seit Wochen ausverkauft.

Die Geschichte des legendären Lokals in der Ulmer Kohlgasse begann bei der Bundeswehr. Dort lernten sich Garry Lottermoser und Manfred Zauter kennen und lieben. Schnell beschlossen die beiden, sich selbstständig zu machen und pachteten 1966 das Aquarium. So schreibt es der Ulmer Autor Ralf Grimminger in seinem Buch "Nice Society". Ein Buch über drei Jahrzehnte Glitzer und Glamour in der Ulmer Innenstadt.

"Nice Society". Das Buch über den legendären Ulmer Nachtclub. Zusammengetragen und geschrieben von Ralf Grimminger. SWR

Freddie Mercury oben ohne in Ulm

Legendär und vielfach erzählt ist die Geschichte, als Queen-Frontmann Freddie Mercury seinen 39. Geburtstag in Ulm feierte. Kurz nach dem Dreh seines Musikvideos zu "Living on my own" in München kam er nach Ulm, um im Aquarium eine schwarz-weiß Party zu feiern und eine Riesentorte in Form einer Gitarre entgegenzunehmen. Mercury und die Besitzer Lottermoser und Zauter kannten sich bereits aus München.

Freddie Mercury, Frontsänger der Band Queen, feierte kurz nach seinem 39. Geburtstag im Aquarium. Er bekommt von den Betreibern des Kultlokals eine Torte in Form einer Gitarre überreicht. SWR

Viele alteingesessene Ulmer kennen das Aquarium oder die Geschichten, die damit verbunden sind. Ralf Grimminger hat all das in seinem Buch zusammengetragen. "Spät nachts hat man im Aquarium noch ein Steak gebraten bekommen", so Grimminger. Damit war das Lokal eine Anlaufstelle für viele Gastronomen, die spät Feierabend hatten.

Auch das legendäre Gästebuch, das nach dem Tod von Manfred Zauter und Garry Lottermoser verschollen ist, hat Grimminger in seinem Buch zumindest abgebildet. Dort zu sehen: Unterschriften und Fotos vieler berühmter Lokalgäste. Howard Carpendale, Udo Jürgens, Peter Maffay, Frank Farian, Heino, Nina Hagen und Harald Juhnke. Letzterem wurde einmal sogar der Eintritt verwehrt, weil er zu betrunken war. Und Betrunkene duldeten die beiden Wirte nicht in ihrem Lokal.

Schickimicki Promi Party auf der Bühne

Das Theater Ulm feiert jetzt das Aquarium. Die Musikerin Ariane Müller und der Regisseur Benjamin Künzel tauchen mit dem Stück "Aquarium 85" in einen geheimnisvollen Ort ein, von dem Ulm heute noch träumt. Viel Musik, Show und jede Menge Glamour. Alle 14 Vorstellungen sind bereits schon ausverkauft, das Interesse der Ulmer ist groß.

Wir haben mit Interesse gerechnet, aber mit so viel natürlich nicht. Das freut uns sehr.

Im neuen Thaterstück "Aquarium 85" vom Ulmer Theater wird das Leben und Feiern der High Society mitten in Ulm, in einem kleinen Bistro gezeigt. Ein Kultlokal, welches über die Stadtgrenzen hinaus bekannt war. Garry Lottermoser und Manfred Zauter waren die Schöpfer und Betreiber des legendären Nachtclubs. Theater Ulm

Das "Glitzerbistro", wie die Ulmer das Lokal umgangssprachlich auch nannten, war einzigartig. Nicht zuletzt wegen der Mottopartys, die es so bisher nicht im Ulmer Raum gab. Große Champagnerkübel, prominente Gäste, Palmen und Plüschsofas zierten das Aquarium. Legendär war auch die rosafarbene, plüschige Eingangstür.

Der Ulmer Filmemacher Günter Merkle hat für einen Film über das "Aquarium" historisches Material gesammelt:

Geburtstag feiern mit Freddie Mercury

Das Theater Ulm lässt das Aquarium in seiner Inszenierung noch einmal aufleben. "Wir lösen uns von der Dokumentation", sagt die musikalische Leiterin Ariane Müller. "Ich möchte die Menschen, die wie ich leider nicht dabei waren, einladen: 'Kommt mit zurück nach 1985'. Wir feiern Geburtstag mit Freddie Mercury!" Ob es noch zusätzliche Aufführungen geben wird, das prüft das Theater gerade.