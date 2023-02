Erdbeben in der Türkei: Hilfsgüter aus dem THW-Logistikzentrum Ulm

Nach dem offiziellen Hilfeersuchen der Türkei hat das THW in Ulm Hilfsgüter verladen. Zelte, Feldbetten und Schlafsäcke sind für Überlebende der Erdbebenkatastrophe gedacht.

Das Technische Hilfswerk Baden-Württemberg hat am Mittwochmorgen an seinem Logistikstandort in Ulm Hilfsgüter für die Türkei verladen. Sieben Lastzüge starten im Laufe des Tages nach Niedersachsen. Auf dem Bundeswehr-Fliegerhorst in Wunstdorf werden die Pakete in Flugzeuge umgeladen.

Das THW arbeitet nach eigenen Angaben im Auftrag des Auswärtigen Amtes, nachdem die Türkei ein offizielles Hilfeersuchen gestellt hat. In Ulm hat die Hilfsorganisation den zentralen Logistikstandort für Baden-Württemberg. Die Lkw haben Zelte, Feldbetten, Isomatten, Heizlüfter und Schlafsäcke geladen. Der Wert der Hilfsgüter liegt laut THW bei 2,5 Millionen Euro.