Nach dem Erdbeben: Karlsruher Türken helfen ihren Landsleuten

Nach dem Erdbeben in der Türkei sind in Karlsruhe mehrere Hilfsaktionen angelaufen. Die Alevitische Gemeinde Rheinstetten und der türkische Musikverein Karlsruhe sammeln für Menschen in Not.

Die Aktion läuft erst seit Montag. Trotzdem sind die ersten LKW schon auf dem Weg in die Türkei. Gesammelt und gebraucht werden neben vielen anderen Dingen vor allem Decken, Winterbekleidung und Zelte. Aber auch Hygieneartikel, Babykleidung, Schlafsäcke, oder Powerbanks für elektronische Geräte sind willkommen.

Unter anderem Babykleidung, Zelte und Schlafsäcke werden in der Türkei gebraucht. Auch aus Karlsruhe rollen die ersten Hilfslieferungen in die Türkei. SWR

Die Spenden wurden am ersten Tag noch im Lager eines Blumenhändlers in Karlsruhe zusammen getragen. Der Platz dort reichte aber schon einen Tag später nicht mehr aus. Deshalb werden die Spenden jetzt nach Rheinstetten gebracht. Von dort starten weitere Lkw in die Türkei in die Erdbebengebiete. In Rheinstetten läuft am Dienstagnachmittag eine große Sammelaktion von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Etwa 60 Helfer und Helferinnen sind laut den Organisatoren vor Ort in Rheinstetten, um die Spenden entgegenzunehmen und zu sortieren. Der Zulauf sei groß, so ein Sprecher. Immer wieder fahren Autos auf den Hof des Gemeindezentrums der Alevitischen Gemeinde. Die Menschen bringen Decken, warme Kleidung, Schuhe und Hygieneartikel vorbei, die in die Türkei gebracht werden sollen.

Viele wollen auch in Karlsruhe helfen: Unter anderem in Rheinstetten werden Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt SWR

Die Hilfsaktionen werden auch vom türkischen Generalkonsulat unterstützt. Außerdem gibt es weitere Sammlungen in Karlsruhe. Zum Beispiel in der Oststadt. Dort nahm am Dienstag die JET-Tankstelle Spenden entgegen und gab sie weiter. Per Lkw sollen Kleider, Babynahrung, und weitere Spenden über Pforzheim in die Türkei gebracht werden.