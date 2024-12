Eine Vierjährige hat am Mittwoch in einem Ulmer Kindergarten für Aufregung gesorgt: ihr Finger steckte in einem Puppenhausbett fest. Die Feuerwehr rückte an, um das Kind zu befreien.

Das Mädchen hatte einen Finger durch ein Loch im Bettchen eines Puppenhauses gesteckt und bekam ihn nicht mehr heraus. Auch die Erzieherinnen eines Ulmer Kindergartens konnten das Kind nicht befreien. Die Feuerwehr musste anrücken, um mit einer Säge das Holzspielzeug zu entfernen. Audio herunterladen (467 kB | MP3) Kleines Missgeschick ruft Ulmer Feuerwehr auf den Plan Das Loch im Holzbett eines Puppenhauses ist gerade so groß, dass der Finger zwar hineinpasst, dann aber nicht mehr herausgeht. Die Erzieherinnen versuchten das Bettchen zu entfernen, allerdings war mit Hausmitteln wie Eis und Spülmittel bereits nichts mehr zu machen. Während das tapfere Kind von der Besatzung eines Rettungswagens betreute wurde, entfernten zwei Feuerwehrleute das Holzspielzeug. Mit diesen speziellen Werkzeugen befreite die Feuerwehr eine Vierjährige in einem Ulmer Kindergarten. Sie steckte mit ihrem Finger im Bettchen eines Puppenhauses fest. Feuerwehr Ulm Spezialausrüstung für besonders knifflige Fälle Dabei kommt die spezielle Ausrüstung "Human Rescue Tool" zum Einsatz, ein Sammelsurium von Werkzeugen für die besonders kniffligen Fälle. Mit einer oszillierenden Säge und Handwerkszeug entfernten die Feuerwehrleute das hölzerne Puppenbettchen von dem Kinderfinger. Und dies, unter Beobachtung des kleinen Mädchens, sehr behutsam. Nach einer guten halben Stunde hatte das Mädchen den unliebsamen Fingerschmuck unverletzt wieder los und hatte zu Hause bestimmt Einiges zu erzählen. Kleines Missgeschick im Puppenhaus Ein wenig Aufregung gab es heute Vormittag in einem Ulmer Kindergarten, als ein...Posted by Feuerwehr Ulm on Wednesday, December 11, 2024