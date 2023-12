Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr

Ein maskierter Bankräuber hat am Donnerstagabend die Filiale der Sparkasse in der Dietenheimer Innenstadt überfallen. Es war bereits der zweite Überfall auf die Bank in diesem Jahr.

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagabend die Filiale der Sparkasse in Dietenheim im Alb-Donau-Kreis überfallen. Bereits im Juli dieses Jahres haben zwei unbekannte Täter laut Polizei diesselbe Filiale ausgeraubt. Zwei Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe bedroht Der Räuber hat die Filiale kurz vor Geschäftsschluss gegen 18 Uhr betreten. Nach Angaben der Polizei hat er mit einer Schusswaffe zwei Mitarbeiterinnen bedroht und von ihnen verlangt, Bargeld in einen Stoffbeutel zu packen. Eine der beiden Frauen händigte ihm daraufhin Bargeld aus. Daraufhin flüchtete der Täter aus dem Gebäude, in welche Richtung ist laut Polizei nicht bekannt. Sie hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung, unter anderem von Kunden, die sich zum Tatzeitpunkt im Eingangsbereich oder vor der Filiale aufhielten. Zweiter Banküberfall in Dietenheim in diesem Jahr Bereits im Juli dieses Jahres war dieselbe Sparkassen-Filiale in Dietenheim von zwei Männern überfallen worden - ebenfalls an einem Donnerstag, kurz vor Geschäftsschluss gegen 18 Uhr.