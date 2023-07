per Mail teilen

Unbekannte Täter haben in Dietenheim eine Sparkasse überfallen. Sie konnten unerkannt entkommen - trotz Polizeifahndung mit Streifen und einem Hubschrauber.

Zwei Räuber haben am Donnerstagabend in Dietenheim im Alb-Donau-Kreis eine Sparkasse überfallen. Wie viel Bargeld sie erbeuteten, ist noch unklar. Die Fahndung auch mit einem Polizeihubschrauber lief bislang erfolglos.

Überfall auf Sparkasse in Dietenheim: Täter sollen mit Akzent gesprochen haben

Es war kurz vor Geschäftsschluss, gegen 18 Uhr, als zwei maskierte Männer die Sparkassen-Filiale mitten in dem 6.000-Einwohner-Städtchen betraten. Nach Angaben der Polizei bedrohten sie mehrere Angestellte mit einer Pistole und einem Messer. Die Mitarbeiter mussten das Geld in einer mitgebrachten Tasche der Täter verstauen. Auch einige Kunden in der Bankfiliale sahen noch, wie die Räuber zunächst zu Fuß flüchteten.

Eine Fahndung der Polizei mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber blieb erfolglos. Die Täter sollen etwa 1,80 Meter groß sein und deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen haben.