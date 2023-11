Ein unbekannter Mann hat am frühen Mittwochmorgen eine Arztpraxis in Ulm überfallen. Dabei griff er auch eine Mitarbeiterin an. Noch fehlt von dem Täter allerdings jede Spur.

Die Polizei sucht derzeit nach einem Mann, der am Mittwochmorgen gegen 5:40 Uhr eine Arztpraxis in der Ulmer Fußgängerzone überfallen hat. Die anschließende Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Mann greift Mitarbeiterin in Arztpraxis an Bei dem Überfall griff der Mann, laut Polizei zwischen 25 und 30 Jahre alt, eine Mitarbeiterin an. Er forderte mit einem Messer in der Hand Bargeld. Als sich die 58-jährige Frau weigerte, packte sie der Mann am T-Shirt. Die Frau konnte sich in ein Arztzimmer retten und dort einschließen. Daraufhin verlies der Mann die Praxis wieder ohne Beute. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Mitarbeiterin der Arztpraxis blieb bei dem Überfall unverletzt. Bei der Praxis handelt es sich nach SWR-Informationen um eine Radiologie, die bereits um 6 Uhr öffnet. Deshalb war die Praxis schon so früh besetzt.