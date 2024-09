per Mail teilen

Im Kreis Neu-Ulm müssen vier Arztpraxen wegen einer Insolvenz schließen. Der verantwortliche Mediziner hat sich wohl in die Schweiz abgesetzt - und wütende Patienten zurückgelassen.

Rund 4.000 Menschen aus Elchingen und Senden im Landkreis Neu-Ulm müssen sich einen neuen Hausarzt suchen. Das medizinische Verwaltungszentrum Elklinik mit insgesamt vier Praxen hat ein Insolvenzverfahren eröffnet, der verantwortliche Arzt ist wohl in die Schweiz geflüchtet und reagiert nicht auf Nachrichten.

Patienten bekommen Akten ab Donnerstag

Reger Betrieb vor einer der Arztpraxen im Elchinger Teilort Thalfingen am Dienstagmorgen. Immer wieder kommen besorgte Menschen und stehen vor verschlossener Tür. Sie wollen ihre Patientenakten abholen. Doch die gibt es erst ab Donnerstag, heißt es auf einem Hinweisschild. Und auch nur in dieser Praxis - einer von insgesamt vier. "Das hätte früher bekannt gegeben werden müssen", klagt eine Patientin, "manche brauchen ja dringend Medikamente".

Ein Hinweisschild an der Arztpraxis in Elchingen verrät, dass ab Donnerstag zu bestimmten Zeiten die Patientenakten abgeholt werden können. Viele Patientinnen und Patienten wussten davon nichts und standen vor verschlossener Tür. SWR Dennis Bechtold

Doch die Sorgen gehen weiter: Zu welchem Hausarzt sollen sie in Zukunft gehen? Die an der verschlossenen Tür angegebene Vertretungspraxis ist mehr als zehn Kilometer entfernt. Für viele ältere, nicht mobile Patientinnen und Patienten nur schwer erreichbar. Einige Praxen in der nähren Umgebung hätten Aufnahmestopp, erzählt eine aufgebrachte, ältere Frau.

Ich finde das so charakterlos. Man hat doch einen Eid geschworen, dass man den Menschen hilft. Und jetzt lässt er die Menschen so im Stich.

Ehemalige Mitarbeiterin: "Das ist furchtbar!"

Vor der Praxis ist für eine kurze Zeit auch eine ehemalige Mitarbeiterin, die mehr als 50 Jahre dort tätig war. Als der verantwortliche Arzt die Praxen von seinem Vorgänger übernommen hatte, war sie zunächst "sehr zufrieden". Doch die Situation nun "ist furchtbar."

Immer wieder parkten Patientinnen und Patienten vor der Arztpraxis in Elchingen und wollten ihre Akten abholen. SWR Dennis Bechtold

Sie selbst habe schon versucht, ihn via WhatsApp zu erreichen. "Ich habe nicht böse geschrieben, sondern anständig und habe ihn an der Ehre gekratzt." Eine Antwort kam bis heute nicht. "Der vergnügt sich jetzt in der Schweiz und lacht über uns 'depperte' Elchinger."

Patienten von Arzt enttäuscht

Viele von denen, die am Dienstag vergeblich vor der schweren, braunen Holztür mit Sternmuster und metallenem Türklopfer stehen, sind von dem Mediziner maßlos enttäuscht. "Ich finde das so charakterlos", beschwert sich eine wütende Patientin, "man hat doch einen Eid geschworen, dass man den Menschen hilft. Und jetzt lässt er die Menschen so im Stich."

Ein weiterer Patient fordert sogar, dass der bereits wegen Betruges auf Bewährung verurteilte Arzt nun "eingesperrt" wird, "weil er jetzt verhindert, dass die Praxen weitergeführt werden." Damit neue Ärztinnen und Ärzte die Praxen übernehmen könnten, muss die bisherige Zulassung zurückgenommen und dann neu vergeben werden, so ein Sprecher der Kreisärzteschaft Schwaben gegenüber dem SWR. Das könne Monate dauern.

Er sei aber optimistisch, dass alle Betroffenen in anderen Praxen unterkommen, da die Versorgung in der Region um Elchingen gut sei und keine Praxis Menschen im Notfall abweisen dürfte. Zwei Ulmer Ärzte sind bereit, zumindest vorübergehend Patienten im Kreis Neu-Ulm zu übernehmen. Das Angebot gelte im Wesentlichen für Patienten mit chronischen Erkrankungen, die regelmäßig Rezepte für Medikamente brauchen, sagte Insolvenzverwalterin Kiriaki Antoniadou dem SWR.

Bürgermeister sucht nach Lösungen für Elchingen

Für Elchingens Bürgermeister Joachim Eisenkolb (Freie Wähler Elchingen) ist die Situation trotzdem völlig unbefriedigend. "Jeder Patient, der nicht die bisherige Versorgung kriegen kann, ist einer zu viel." Die leerstehenden Praxen könnten künftig einzeln oder - wie bisher - zusammen geführt werden, so der Bürgermeister. Das sei "komplett offen."

Ob auf dem Klingelschild weiterhin "Arztpraxis" stehen wird, ist noch offen. SWR Dennis Bechtold

Die Situation ändere sich "nahezu jeden zweiten Tag", erzählt Eisenkolb. Deshalb möchte er seinen Bürgerinnen und Bürgern auch Zuversicht geben. Es wäre zwar jetzt wesentlich schwieriger, sich medizinisch versorgen zu lassen, aber er könne versichern, dass alle "wirklich mit Hochdruck daran arbeiten, das so zügig wie möglich wieder in bessere Richtungen zu bringen." Wie lange "zügig" dauert, könne er aber leider auch nicht sagen.