Der Blautopf in Blaubeuren wird wegen Bauarbeiten gesperrt. Die tiefblaue Karstquelle zieht jährlich bis zu 500.000 Besucher an. Für die nächsten vier Jahre sind sie nur Zaungäste.

An diesem Wochenende (23. bis 25.8.) gibt es für Jahre nochmal die letzte Chance, einen Ausflug direkt zum Blautopf in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) zu machen. Ab Montag (26.8.) wird das Areal um den Quelltopf saniert und umgebaut und ist deshalb bis voraussichtlich Ende 2028 gesperrt.

Das Gelände rund um das beliebte Ausflugsziel am Rande der Altstadt sei in die Jahre gekommen und müsse deshalb aufwändig saniert werden, heißt es von der Stadt Blaubeuren. Das Areal soll generell umgestaltet und damit attraktiver und barrierefrei werden.

Blautopf in Blaubeuren: Neue WC-Anlage und Rundweg

Die denkmalgeschützte Hammerschmiede, das Café und ein weiteres Gebäude werden saniert. Direkt am Blautopf entsteht ein neues barrierefreies Sanitärgebäude. Und auch der Rundweg um die blau-schimmernde Quelle wird neu gestaltet. Als Erstes ist das historische Wehr bei der Albwasserversorgung an der Reihe - dort soll es dann auch einen neuen Fußgängersteg geben.

Umbau "keine Revolution, sondern Evolution"

Bürgerinnen und Bürger hatten Vorschläge für die Sanierung des Blautopf-Aerals einreichen können. Zwei Landschaftsarchitektur- und Städtebaubüros aus Ulm gingen als Gewinner aus dem folgenden Planungs- und Ideenwettbewerb hervor. Deren Entwurf für den Umbau zeichne sich durch einen behutsamen Umgang mit dem Quartier aus: keine Revolution, sondern eine Evolution, erklärte Bürgermeister Jörg Seibold (parteilos) auf der städtischen Internetseite. Der Blautopf sei "unheimlich faszinierend", so Seibold, er stelle einen "integralen Bestandteil der Blaubeurer DNA dar, mit der Quelle als emotionalem Bezugspunkt und sozialem Treffpunkt gleichermaßen".

Vier Jahre sollen die Bauarbeiten dauern - wegen umfangreicher Naturschutzauflagen und notwendiger Bauphasen. So galt es etwa, Laich- und Brutzeiten tierischer Blautopf-Bewohnerinnen und Bewohner zu berücksichtigen. Zudem müssen Anwohnerinnen und Anwohner sowie Rettungswagen ungehinderte Zufahrt haben. Erste Arbeiten zur Umgestaltung des Areals fanden bereits Ende Januar vorigen Jahres statt - mehr als 30, zum Teil kranke Bäume wurden gefällt und per Hubschrauber abtransportiert.

Aussichtsplattform an Blautopf-Baustelle geplant

Die wohl berühmteste Karstquelle in Deutschland zieht im Jahr bis zu einer halben Million Menschen an. Ein kleiner Trost für die jetzt für vier Jahre von Bauzäunen ausgesperrten Touristen: Die Stadt Blaubeuren will bis Anfang November für Besucherinnen und Besucher eine Aussichtsplattform errichten - mit Ausblick auf Baustelle und Blautopf.