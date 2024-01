Mahnfeuer und Mini-Sternfahrt

Landwirte hatten eine Woche des Protests angekündigt. Die Proteste gehen jetzt in die Verlängerung. Am Montagmorgen mit einer Mini-Sternfahrt in Ulm.

Eigentlich sollten die Bauernproteste nur eine Woche dauern. Am Montagmorgen gingen die Proteste weiter - auch in Ulm.

Mini-Sternfahrt durch die Ulmer Innenstadt

Knapp 50 Traktoren sind am Montagmorgen durch die Ulmer Innenstadt gerollt. Nach Polizeiangaben gab es keine größeren Behinderungen. Landwirte hatten sich zu einer kleinen Sternfahrt verabredet. Die Fahrzeuge kamen nach Angaben der Polizei unter anderem aus Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) und Neu-Ulm.

Mahnfeuer am Ries kilometerweit sichtbar

Am Sonntagabend haben sich Landwirtinnen und Landwirte in Kirchheim am Ries (Ostalbkreis) getroffen. Sie stellten ihre Traktoren auf einem Acker auf und entzündeten ein großes Mahnfeuer. Es war kilometerweit sichtbar. Der Gedanke dabei sei gewesen, die Bevölkerung mit den Landwirten an einen Tisch zu bekommen und sich dabei auszutauschen - über die Probleme, auf die die Landwirte stießen und worum es bei den Protesten gehe, sagte Mit-Organisator Johannes Schöller dem SWR. "Weil wir keinen Bürger erreichen, wenn wir mit dem Schlepper an ihm vorbeifahren oder ihn zwei Stunden aufhalten, wenn er zur Arbeit fährt."

Mit dem Bus zu den Bauernprotesten nach Berlin

Rund 50 Landwirtinnen und Landwirte aus dem Kreisverband Ostalb-Heidenheim sind am Montag bei der Großdemonstration in Berlin dabei. Insgesamt sind nach Angaben des Kreisverbands rund 15 Busse aus Baden-Württemberg nach Berlin gefahren. Mehrere tausend Landwirte werden dort aus dem ganzen Bundesgebiet erwartet.

Rund 50 Landwirtinnen und Landwirte aus dem Kreisverband Ostalb-Heidenheim haben sich an der Kundgebung in Berlin beteiligt. Privat

Polizeipräsidium Ulm: rund 60 Anzeigen in einer Woche

Grundsätzlich hatte die Polizei den Landwirten nach einer Woche Protest in der Region ein gutes Zeugnis ausgestellt. Friedlich und kooperativ sei die Stimmung gewesen, hieß es aus dem Polizeipräsidium Aalen. Dem Polizeipräsidium Ulm liegen indes rund 60 Anzeigen, meist gegen Unbekannt, vor. Dabei handelt es sich nach Angaben eines Sprechers um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Das Geschehen in den ersten Tagen der Bauernproteste sei sehr dynamisch gewesen, so ein Polizeisprecher. Landwirte seien an Verkehrsknoten immer wieder schnell aufgetaucht und genauso schnell wieder verschwunden. Auch wenn die Proteste in der Bevölkerung auf viel Verständnis gestoßen seien, hätten sich auch einige Bürgerinnen und Bürger beschwert.