Hunderte Landwirte aus Heilbronn-Franken wollen in Berlin protestieren

Mehrere Hundert Landwirte aus Heilbronn-Franken wollen an der Großdemonstration in Berlin teilnehmen. Der vorläufige Höhepunkt der Proteste wird durch weitere Aktionen begleitet.

Am Montagmorgen sind viele Landwirte auch aus der Region Heilbronn-Franken auf dem Weg nach Berlin zum Höhepunkt der Protestwoche. Die Polizei rechnet mit bis zu 10.000 Teilnehmern. Noch am Sonntagabend haben Landwirte im Kochertal mit einem sogenannten Mahnleuchten in den Weinbergen mobil gemacht, heißt es vom Bauernverband Hohenlohe-Schwäbisch Hall-Rems.

Mahnfeuer an wichtigen Straßen

Am Morgen sollen zudem an wichtigen Straßen im Bereich des Bauernverbands Heilbronn-Ludwigsburg Mahnfeuer brennen, sagte Stefan Kerner vom Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg dem SWR.

Die Mahnfeuer sind einfach dazu da, mal gesehen zu werden.

Bauernverbände: Protesten könnten weitergehen

Die beiden Bauernverbände aus Heilbronn-Franken wollen zusammen mit mehreren Hundert Landwirten an der Großdemonstration in Berlin teilnehmen. Sollte die Regierung den Forderungen der Bauern nicht nachkommen und die Kürzungen beim Agrardiesel nicht zurücknehmen, sei mit weiteren Protesten zu rechnen, kündigte Jürgen Maurer, Vorsitzender des Bauernverbands Hohenlohe-Schwäbisch Hall-Rems, gegenüber dem SWR an. Doch nicht nur die Subventionskürzungen gehen den Bauern zu weit, heißt es.

Was den Landwirten zu Recht sauer aufstößt, ist die Regulierungsflut, die Bürokratie, die Verordnungen, die stattfinden und die Gesetze, die uns auferlegt worden sind. Das kann und darf so nicht weitergehen.

Rukwied erwartet "ernsthafte Vorschläge" der Ampel-Fraktionen

Für den Montag haben die Vorsitzenden der Ampel-Fraktionen von SPD, Grüne und FDP die Spitzen der Landwirtschaftsverbände zu einem Gespräch eingeladen. Der aus Eberstadt (Kreis Heilbronn) stammende Bauernpräsident Joachim Rukwied sagte zu dem bevorstehenden Treffen: "Wir gehen davon aus, dass sie sich der Brisanz des Themas bewusst sind und wir ernsthafte Vorschläge dazu erhalten werden." Rukwied wird am Mittag bei der Kundgebung sprechen.