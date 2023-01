Schüsse in Ulm: Gruppe überfällt zwei junge Männer

Rund 30 Männer haben am Freitagabend in Ulm zwei junge Menschen überfallen und mit Gegenständen attackiert. Laut Berichten von Zeugen sind auch Schüsse gefallen, so die Polizei.

Eine Gruppe von rund 30 Männern hat am Freitagabend im Ulmer Stadtteil Eselsberg zwei junge Männer überfallen. Laut Polizei attackierten sie ihre Opfer mit verschiedenen Gegenständen. Auch Schüsse seien gefallen, berichteten Zeugen.

Ein Verletzter nach Überfall in Ulm

Die Polizei war nach einem Notruf laut eigenen Angaben mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Ein 17-Jähriger, der bei dem Überfall verletzt worden war, musste im Krankenhaus behandelt werden. Schussverletzungen habe niemand erlitten, heißt es von der Polizei. Weitere Einzelheiten zu den Schüssen sind bislang nicht bekannt.

Der 17-Jährige hatte zuvor tagsüber in einem Neu-Ulmer Fitnessstudio trainiert. Dort war er mit einem Mann in Streit geraten. Zur "Klärung der Sache" wollte man sich nach Mitteilung der Polizei am Abend am Ulmer Eselsberg treffen.

Attacke in Ulm: 30 Männer gegen zwei

Zum vereinbarten Treffpunkt brachte der 17-Jährige seinen Freund mit. Die beiden wurden jedoch überrascht, also plötzlich rund 30 Männer aus einem Gebüsch stürmten und auf sie losgingen. Die beiden attackierten jungen Männer retteten sich in ihr Auto, das in der Nähe stand. Außerdem setzten sie einen Notruf ab. Die Täter flüchteten. Die Polizei hat offenbar erste Erkenntnisse zu den Schlägern. Außerdem hat sie vor Ort Spuren gesichert.