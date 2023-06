Braun, vertrocknet, mickrig - egal. Das Zimmertheater Tübingen hat dazu aufgerufen, ungeliebte Pflanzen abzugeben. Für das Sommertheater entsteht so ein nachhaltiges Bühnenbild.

Jetzt kommen vernachlässigte Topfpflanzen ganz groß raus. Denn das Zimmertheater Tübingen sucht sie für das diesjährige Sommertheater. Aufgeführt wird "Irrlichter – ein Sommernachtstrauma". Premiere ist am 1. Juli. Besonders wird dann das Bühnenbild sein, das momentan entsteht. Dafür brauchen die Künstler nämlich Topfpflanzen aus den Wohnzimmern der Tübinger und Tübingerinnen. Bis nächsten Dienstag kann jeder seine Topfpflanze einfach an den Zaun beim Schlachthof in Tübingen abstellen.

Pflanzen sollten noch am Leben sein

60 Topfpflanzen sind bereits auf dem Gelände angekommen, sagte Gregor Sturm dem SWR am Donnerstag. Der Bühnenbildner freut sich über jede Pflanze, die dazu kommt. Etwa 300-400 werden gebraucht. Denn schließlich wird der Sommernachtstraum von Shakespeare aufgeführt. Das Stück, das eigentlich im Wald als Freilichttheater spielt, wird in Tübingen auf einem Schrottplatz aufgeführt. Diesen erobert sich die Natur langsam zurück, was durch möglichst viele Topfpflanzen dargestellt werden soll. Deshalb sind vor allem auch übergroße und verwachsene Pflanzen willkommen. Die Pflanzen sollten allerdings noch am Leben sein.

Theater-Team gießt das Bühnenbild

Der Bühnenbildner vermutet, dass oft Leute Pflanzen abgeben, weil zuhause meist noch viele andere wuchern und es einfach zu voll ist. Andere seien einfach neugierig auf das Theater und das Treiben auf dem Schlachthofparkplatz, sagte er dem SWR. Die bereits gespendeten, teilweise verwahrlosten, Topfpflanzen werden während der täglichen Proben gepflegt. Das sei eine neue Aufgabe für alle im Team, sagte Sturm.

Könnten noch ein paar mehr werden: Der Bühnenbilder vom Tübinger Zimmertheater braucht etwa 300-400 Pflanzen. SWR Mäckelburg, Jonas

Bühnenbild wächst und verändert sich

Spannend findet der Bühnenbildner die Aktion, weil sich bis zur Premiere das Bühnenbild verändert, wächst und umgebaut wird. Hätten sich keine Pflanzen gefunden, hätte er sich etwas anders überlegt.

Die eigenen Topfpflanzen kann man bei den Vorstellungen ab 1. Juli bis 30 Juli auf der Bühne anschauen. Danach können die Pflanzen abgeholt werden, auch nicht nur die eigenen.