Theaterstück über Widerstandskämpfer Eugen Bolz in Rottenburg

Die Nazis ließen Eugen Bolz aus Rottenburg, den ehemaligen württembergischen Staatspräsidenten hinrichten. Ihm ist ein Stück des Theaters Lindenhof gewidmet.

"Die ganze Hand" - so heißt das neue Theaterstück, das sich dem NS-Widerstandskämpfer Eugen Bolz widmet. In Kooperation mit der Stadt Rottenburg bringt das Theater Lindenhof Bolz‘ Leben und Wirken auf die Bühne. Bereits vor Jahren entstand die Idee der Stadt Rottenburg und des Theaters Lindenhof, sich aus einem neuen Blickwinkel der Person Eugen Bolz zu nähern. Ein Jahr lang hat Autor Jeremias Heppeler an dem Stück geschrieben. Seit Mai ist es fertig, die Proben haben in der vergangenen Woche begonnen. Am 24. November wird die Inszenierung des preisgekrönten Regisseurs Christof Küster uraufgeführt, in der Rottenburger Festhalle.

So berichtete SWR Reporter Nikolaus Rhein über das Theaterstück:

Bolz warnte früh vor Nazis

Der Titel des Stücks bezieht sich auf das Sprichwort: Wenn man jemandem den kleinen Finger reicht, nimmt er die ganze Hand, erzählt der Intendant des Theaters Lindenhof Stefan Hallmayer.

"Eugen Bolz war als Demokrat und Christ ein Mann der Mitte, der dem Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten zugestimmt hat. Trotzdem haben die Nationalsozialisten ihn aus dem Amt gejagt und später ermordet."

Bei der Vorstellung des Projekts betonte Hallmayer mit Blick auf die weltpolitische Lage, wie aktuell das Thema des politischen Widerstands sei. Übertragen auf die heutige Zeit beleuchte das Stück die Frage, inwieweit man nicht demokratischen Strömungen Zugeständnisse macht. Wo muss man die Grenze ziehen, wo muss unsere Toleranz gegenüber autoritärem Gehabe aufhören, erklärt Hallmayer.