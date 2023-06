per Mail teilen

Auf offener Lichtung - das ist sowohl Titel als auch Thema des diesjährigen Sommertheaters vom Melchinger Lindenhof. Es geht um unser teils merkwürdiges Verhältnis zur Natur.

Das neue Stück des Theaters Lindenhof in Burladingen-Melchingen (Zollernalbkreis) spielt in der traumhaften Kulisse der Albhochfläche bei Salmendingen, ganz in der Nachbarschaft des Theaters. Es treten unter anderem sprechende Bäume, ein menschlicher Mistkäfer und drei komische Heilige auf.

SWR Reporter Bertram Schwarz war bei einer Probe des Stücks dabei:

Publikum braucht gutes Schuhwerk

Dem Publikum steht eine etwa dreistündige und fünf Kilometer lange Wanderung durch kleine Wälder und über große Lichtungen bevor. Die drei komischen Heiligen sind nur eine von vielen überraschenden Begegnungen auf der Theaterwanderung.

Drei komische Heilige wollen das Publikum belehren, dass man sich die Natur untertan machen müsse. Von links: Bernhard Mohl, Martin Reißmüller, Ralf Hübner SWR Bertram Schwarz

Sie predigen die alte Leier: Dass wir Menschen uns die Erde untertan machen sollen. So, wie es heute immer noch in vielen Bereichen ungefragt üblich ist. All das hinterfragt das für dieses Sommertheater und diese Umgebung entwickelte Stück. Regie führte das Duos Marks&Schleker.

Das Regieduo Silvie Marks und Johannes Schleker. SWR Bertram Schwarz

"Es geht um das Verhältnis von Mensch und Natur und seine unterschiedlichen Facetten."

Das neue Lindenhof-Sommertheater hat am Samstag, 17.Juni 2023 Premiere. Es wird bis Mitte Juli gespielt und dann nochmal im Herbst.