Rund 50 Menschen haben am Samstag für den Erhalt des Thalia-Theaters in Albstadt (Zollernalbkreis) demonstriert. Die Stadt will das traditionsreiche Gebäude abreißen lassen.

Mit umgedichteten Thalia-Songs und ganz viel Herzblut setzen sich die Albstädter für ihr Theater ein - mit dem sie all die Jahre so schöne Erinnerungen verbunden haben. SWR Reporterin Luisa Klink war bei der Demonstration in Albstadt: Neben talentierten Albstädtern standen auch viele bekannte Persönlichkeiten wie Jürgen Drews oder Jürgen von der Lippe auf der Bühne des Thalia-Theaters. Für viele Demonstranten ist das Theater zur kulturellen Heimat geworden. Unterschriftenaktion für Bürgerbegehren Sämtliche Möglichkeiten, um das Theater vor dem Abriss zu bewahren, sollen ausgeschöpft werden. Deswegen wurde auch eine Unterschriftenaktion bis zum 25. Oktober ins Leben gerufen. Mit rund 800 weiteren Unterschriften von Albstädtern könnte ein Bürgerbegehren erreicht werden. Ein solches würde die Stadt allerdings viel Geld kosten: "Wir hoffen, dass sich die Gemeinde auch so noch umstimmen lässt", sagte Demonstrant Friedrich Rau dem SWR. Der beschlossene Abriss stimmt die Kulturliebhaber traurig: Ballettaufführungen, Kasperletheater, Schulaufführungen, Literaturabende oder Musikbands haben Jahre lang für Unterhaltung gesorgt. Es sei nicht nachhaltig, das Gebäude nicht sanieren zu wollen, sondern einfach abzureißen, heißt es von vielen Demonstranten. "Lieber Kleinode bewahren statt eine seelenlose austauschbare Kulturhalle für viel Geld bauen." Kulturhalle soll Thalia-Theater ersetzen Die Stadt hatte das Theater wegen baulicher und brandschutzrechtlicher Mängel zum Abriss freigegeben. Anstelle des Traditionsgebäudes und der Festhalle, die ebenfalls abgerissen werden soll, ist der Bau einer neuen Kulturhalle mit 800 Zuschauerplätzen geplant. Die Demonstranten fürchten, dass aufgrund klammer Kassen ein solcher Neubau nicht verwirklicht werden kann. Laut Rau, einem der Sprecher der Initiative, sind die Kosten für die Halle mit 21 Millionen Euro angegeben, allerdings vermutet er einen finanziellen Aufwand zwischen 60 und 80 Millionen Euro. "Es ist getrickst und getäuscht worden, ein Brandschutzgutachten hat es gar nicht gegeben." Auch sei das Theater mit 525 Plätzen nicht zu klein. Zum Vergleich: Das Landestheater Tübingen hat 152 Plätze weniger. Die größte Befürchtung von Friedrich Rau: "Am Ende haben wir gar kein Kultur-Gebäude mehr, der Neubau wird teuer und dauert lange. Solange sollen wir in die Turnhalle umziehen - das ist kein Vergleich."

