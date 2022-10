per Mail teilen

Nach über 20 Jahren verlässt Wolfgang Strobel den HBW Balingen-Weilstetten zum Saisonende. Er war erst als Spieler und seit 2015 als Geschäftsführer beim Handball-Bundesligisten.

Seit sieben Jahren ist Wolfgang Strobel Geschäftsführer bei den Profi-Handballern des HBW Balingen-Weilstetten. Davor war er über ein Jahrzehnt Spieler in der ersten und zweiten Bundesliga. Nach der jetzt laufenden Zweitligasaison 22/23 wird er den Verein verlassen. Diese Entscheidung haben die Vereinsspitze und der HBW-Geschäftsführer am Montag gemeinsam bekanntgegeben.

SWR-Reporter Kay-Uwe Hennig über den Abschied von Wolfgang Strobel:

Strobel will in die Wirtschaft wechseln

Der 38-jährige Strobel betonte, dass er zu allen im HBW nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis habe. Aber er sei eben zu der Überzeugung gelangt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel vom Sport in die Wirtschaft sei.

"Die Entscheidung, den HBW zu verlassen, hat nichts mit der sportlichen Situation zu tun."

Noch gebe es keinen neuen Arbeitgeber, aber erste Gespräche habe es schon gegeben. Vermutlich in zwei bis drei Monaten könne er mehr sagen.

Verein sucht nun Nachfolger

Wolfgang Strobel will den Verein auch bei der Suche nach einem Nachfolger unterstützen. "Natürlich sind wir schon etwas traurig, aber wir müssen nach vorne schauen", sagte HBW-Präsident Arne Stumpp am Montag. Man habe schon ein paar Ideen, werde aber auch eine Personalberatungsagentur hinzuziehen.

Der HBW Balingen-Weilstetten war in der letzten Saison von der ersten in die zweite Handball-Bundesliga abgestiegen, liegt dort aber nun nach sechs Spieltagen noch ohne Verlustpunkt an der Tabellenspitze.