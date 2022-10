Warnstreiks der IG Metall bei Bosch in Reutlingen

Die Gewerkschaft IG Metall hat die 8.800 Bosch-Beschäftigten in Reutlingen am Montag zu Warnstreiks aufgerufen. Mehrere hundert waren zur Kundgebung am Mittag gekommen.

Die IG Metall hat den Warnstreik bei Bosch in Reutlingen fortgesetzt. Beschäftigte der Früh- und Normalschicht haben die Arbeit niedergelegt. Mehrere hundert versammelten sich vor dem Bosch-Gelände zu einer Kundgebung. Die Vorsitzende der IG Metall Reutlingen/Tübingen Tanja Nitschke kündigte an, den Druck weiter zu erhöhen, sollten die Arbeitgeber ihr Angebot nicht verbessern. Bereits in der Nacht hatten sich Beschäftigte an den Aktionen beteiligt.

Erste Warnstreiks in der Nachtschicht

Mit Fackeln, Fahnen und Transparenten waren laut IG Metall alle etwa 420 Beschäftigten der Nachtschicht vor das Bosch-Areal in Reutlingen gezogen und hatten sich zur Kundgebung versammelt. Seit 11 Uhr beteiligt sich auch die Früh- und die Normalschicht an den Aktionen. Am Abend folgt dann die Spätschicht. Bei den Frühschlussaktionen soll die Arbeit etwa drei Stunden früher niedergelegt werden.

Forderung nach dauerhaften Lohnerhöhungen

Man wolle der Arbeitgeberseite die Ernsthaftigkeit des Tarif-Konflikts und die Entschlossenheit der Beschäftigten vor Augen führen, teilte die Gewerkschaft mit. Die Arbeitgeber hätten mit 3.000 Euro Inflationsausgleich ein unzureichendes Angebot auf den Tisch gelegt. Die IG-Metall fordert dauerhafte Lohnerhöhungen. Am 8. November ist die nächste Verhandlungsrunde angesetzt.