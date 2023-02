Tötungsversuch in Kusterdingen: Pflegerin verhaftet

Die Polizei hat eine Pflegekraft in Kusterdingen (Kreis Tübingen) verhaftet. Sie soll versucht haben, eine Seniorin mit einem Kissen zu ersticken.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Totschlags gegen eine Pflegekraft in Kusterdingen (Kreis Tübingen). Die Tatverdächtige pflegte eine Seniorin in ihrem Haus. Laut Polizei soll sie am Freitagabend in das Zimmer der Seniorin gegangen sein, wo diese im Bett lag. Dann habe die 49-Jährige versucht, die Seniorin mit einem Kissen zu ersticken. Sie wehrte sich allerdings, befreite sich und schrie um Hilfe.

Die Nachbarn sollen die Frau schreien gehört haben

Das bemerkten Nachbarn und riefen die Polizei. Die Beamten nahmen die Tatverdächtige fest. Sie war deutlich alkoholisiert. Die Pflegekraft habe erst seit wenigen Tagen bei der Seniorin gewohnt. Nun sitzt sie in Haft - die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zum Tatmotiv halten an.