Versuchter Raubüberfall in Outlet-City Metzingen

Am Freitagabend haben zwei mit einem Messer bewaffnete Männer einen Outlet-Store in Metzingen im Kreis Reutlingen überfallen. Sie flüchteten ohne Beute.

Zwei Unbekannte haben am Freitagabend ein Bekleidungsgeschäft in Metzingen überfallen. Gegen 20.30 Uhr kamen sie über einen Nebeneingang in das Geschäft. Mit einem vorgehaltenen Messer forderten sie von einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter die Tageseinnahmen.

Mitarbeiter gewinnen Zeit

Anstatt das Bargeld zu übergeben, versuchten die Mitarbeiter, die Täter in ein Gespräch zu verwickeln. Daraufhin flüchteten diese schnell. Noch ist unklar, was genau den Ausschlag gab, den Überfall abzubrechen. Ob die Täter fürchteten, gestellt zu werden, wenn sie ihre Beute nicht schnell bekommen, kann die Polizei noch nicht sagen.

Trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb die Suche nach den beiden Flüchtigen erfolglos.

Die Polizei fahndete sofort mit mehreren Streifenwagen nach den Männern, allerdings erfolglos. Hinweise nimmt das Polizeirevier Metzingen entgegen.