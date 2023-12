per Mail teilen

Ob in der Bäckerei, bei der Metzgerei oder im Restaurant - seit zwei Jahren gibt es die Verpackungssteuer für Einweggeschirr in Tübingen. Erste Betriebe haben bereits gezahlt.

Tübingen zieht jetzt die Verpackungssteuer ein. Mindestens 700.000 Euro müssen die Betriebe an Steuergeldern für das Jahr 2022 zahlen, so die Berechnungen der Stadt Tübingen. Knapp 60 Betriebe haben das Geld bereits bezahlt. Rund 150.000 Euro sind schon in der Kasse der Stadt gelandet. Die Einnahmen aus der Steuer sollen nach Angaben der Stadtverwaltung genutzt werden, um den öffentlichen Raum sauber zu halten.

Über hundert Betriebe müssen sich noch melden

Von allen 420 angeschriebenen Betrieben haben sich bisher gut 300 gemeldet. Knapp die Hälfte davon konnte als steuerfrei eingestuft werden. Sollten Betriebe keine Steuererklärung abgeben, darf die Stadt die Höhe der Steuer festlegen und den Steuerbescheid versenden.

Imad Al-Samir vom Restaurant "Salam" will ab 2024 komplett auf Einweggeschirr verzichten. SWR Aida Amini

So reagieren Gastronomen auf Verpackungssteuer

Der Inhaber vom Imbiss "Salam Box" unterstützt die Verpackungssteuer. Imad Al-Samir hat bereits seine Steuererklärung abgegeben. Sobald der Bescheid da ist, möchte er das Geld direkt an die Stadt zurückzahlen. Seit einigen Jahren verzichtet er schon auf Strohhalme und Kaffeebecher. Ab 2024 möchte er die Einwegschüsseln aus seinem Restaurant verbannen. Damit möchte er noch mehr auf Mehrwegprodukte setzen. Seine Tübinger Kundschaft unterstützt sein Vorhaben – manche Kunden bringen zudem eigene Boxen mit.

Manche Kunden nehmen eigene Boxen mit, manche sind genervt

Beim Döner-Restaurant "Istanbul" in der Innenstadt sind die Kundinnen und Kunden in einigen Fällen genervt. Der Döner kostet mit der Verpackungssteuer mittlerweile 6,50 Euro – für viele, die noch die "alten Preise" kennen, kostet der Döner zu viel.

Die Verpackungssteuer ins Kassensystem zu integrieren war kein Problem für Muhammed Basal und Muharrem Basal. SWR Aida Amini

Seit dem 1. Januar 2022 wird für alle in Tübingen, die Essen in Einwegverpackungen verkaufen, eine Steuer erhoben. Betriebe müssen 50 Cent (netto) für Einwegverpackungen wie Kaffeebecher, Einweggeschirr oder Schalen zahlen. Für Einwegbesteck oder Strohhalme sind es 20 Cent (netto). Die Verpackungssteuer ist die einzige lokale Steuer, die es in Deutschland gibt.