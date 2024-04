per Mail teilen

In Eutingen im Gäu ist ein Auto gegen einen Oberleitungsmasten geprallt. Eine Person wurde verletzt. Inzwischen können die Züge auf der betroffenen Strecke wieder normal fahren.

Einen Tag nach einem Unfall an der Regionalbahnstrecke in Eutingen im Gäu (Kreis Freudenstadt) können die Züge dort wieder normal verkehren. Die Reparatur der Oberleitung sei beendet, die Strecke auf beiden Gleisen wieder befahrbar, teilte die Deutsche Bahn am späten Montagabend auf dem Kurznachrichtendienst X mit.

#RB74 #RE14a #RE14b Reparatur an der Oberleitung im Raum #Eutingen_im_Gäu nach Verkehrsunfall mit PKW beendet. Strecke wieder auf beiden Gleisen befahrbar. Betriebslage stabilisiert sich. DBRegio_BW

24-Jähriger verlor Kontrolle über sein Auto

Bei dem Unfall war eine Person leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 24-Jähriger am Sonntag aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in Höhe des alten Bahnhofs Eutingen die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Fahrzeug war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war gegen einem Oberleitungsmasten der parallel verlaufenden Bahnlinie geprallt. Durch den Aufprall war der Mast und die damit verbundene Oberleitung schwer beschädigt worden.

Die Oberleitung musste demnach repariert werden, bevor die Bahnstrecke zwischen Eutingen in Gäu und Horb am Neckar wieder vollständig eröffnet werden konnte. Die Strecke war ab Sonntagnachmittag gesperrt - und später nur teilweise befahrbar. Davon betroffen waren die Züge RE14a, RE14b und RB74.

Eine Person leicht verletzt

Bei dem Unfall war ein Sachschaden von insgesamt etwa 120.000 Euro entstanden, hatte ein Polizeisprecher dem SWR am Sonntagabend gesagt. Der Unfall hatte sich laut Polizei gegen 17:35 Uhr ereignet. Drei Personen seien in dem Fahrzeug gewesen. Der 19-jährige Beifahrer sei leicht verletzt worden.