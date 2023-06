per Mail teilen

Ein Regionalzug hat am Montagabend bei Sachsenheim eine wohl bereits beschädigte Oberleitung heruntergerissen. Die Strecke wurde vorübergehend gesperrt.

Am Montagabend gegen 20 Uhr haben Rettungskräfte einen Regionalzug in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) evakuiert. Die gut 50 Fahrgäste blieben unverletzt. Die Bundespolizei vermutet, dass ein Bagger zuvor eine Oberleitung beschädigt hatte, sodass das Kabel schon etwas herunterhing.

Der Triebwagen riss dann diese bereits beschädigte Oberleitung vollends herunter. Trotz des Risses der Oberleitung konnte der Zug nah an den Bahnhof Sachsenheim heranfahren, was eine rasche Evakuierung des Zuges ermöglichte. Rund 50 Fahrgäste konnten begleitet von Rettungskräften gefahrlos die Waggons verlassen, niemand wurde verletzt.

Bahnstrecke musste die Nacht über gesperrt werden

Der beschädigte Zug konnte nicht mehr weiterfahren, die Strecke wurde gesperrt. Techniker der Bahn inspizierten noch am Montagabend den Unfallort, über Nacht wurde der Schaden behoben. Am Morgen wurde der reguläre Bahnbetrieb wieder aufgenommen, so ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR.