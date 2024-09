Wenn eine Unterrichtseinheit 90 Minuten dauert, fällt es manchen schwer, so lange nicht auf die Toilette zu gehen. An einer Horber Schule gilt eine neue Regelung, die das verlangt.

Die Berufsschule in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) hat ihren Schülern zum Schuljahresbeginn neue Regeln vorgesetzt. Eine davon: Nicht mehr in den 90-minütigen Unterrichtsstunden auf Toilette zu gehen. War es ein Verbot - oder doch nur eine Bitte?

Offenbar gab es Schülerinnen und Schüler, die die neue Regel als Verbot verstanden haben. Eine Leserzuschrift an den "Schwarzwälder Boten" hat das Thema öffentlich gemacht. Deren Autor der Leserzuschrift, Kilian Müller, ist zwar selbst kein Schüler mehr, eine Bekannte habe ihm aber von dem Verbot berichtet. Das verletzte seiner Meinung nach die Würde der Schüler.

Laut Aufsichtsbehörde ein Missverständnis

Die Schulleitung der Gewerblichen und Hauswirtschaftlichen Schule in Horb will mit dem SWR nicht über das Thema sprechen und verweist an das Regierungspräsidium Karlsruhe. Dort spricht man von einem Missverständnis: Eigentlich sei es als Bitte und nicht als Verbot zu verstehen, dass Schüler nur in der Pause auf die Toilette gehen sollen. Ein Verbot sei zu keinem Zeitpunkt ausgesprochen worden.

Rechtlich kann es Schülerinnen und Schülern grundsätzlich nicht verwehrt werden, die Toilette während des Unterrichts aufzusuchen. Etwas anderes gilt, wenn von einem Missbrauch dieses Rechts auszugehen ist und die Schülerinnen und Schüler vermehrt – ohne Grund – die Toilette während des Unterrichts aufsuchen möchten.

Toilettengang führt zu Störungen und Vandalismus

An der Schule sei es immer wieder zu Vandalismus auf den Toiletten gekommen, so das Regierungspräsidium. Außerdem hätten Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts, statt die Toilette zu benutzen, dort geraucht oder das Schulgelände verlassen.

Einzelne Schüler haben dem SWR bestätigt, das häufige Toilettengänge ein Problem im Unterricht seien. Es sei schon oft vorgekommen, dass Klassenkameraden kurz nach Beginn einer Schulstunde den Unterricht verlassen hätten, um aufs Klo zu gehen, und lange nicht wiedergekommen seien. Und auf den Toiletten seien manchmal auch die Wände mit Fäkalien beschmiert gewesen. Er könne den Rektor sehr gut verstehen, sagte ein Schüler.