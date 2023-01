Ein 52-jähriger Mann aus Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) hat gestanden, zwei junge Menschen umgebracht zu haben. Die Opfer sind seine Nichte und ein Freund von ihr.

Laut Polizei hat der 52-jährige Tatverdächtige, der in Untersuchungshaft ist, ein Geständnis abgelegt. Am 18. Dezember habe er seine 20-jährige Nichte erdrosselt, ihre Leiche zerteilt und dann in seinem Garten vergaben. Drei Tage später, am 22. Dezember, soll er im Zentrum von Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) auf einen Freund seiner Nichte geschossen haben. Der 23-jährige Mann ist kurze Zeit später im Krankenhaus gestorben. Nach den Schüssen auf den 23-Jährigen wurde der Tatverdächtige festgenommen.

Geld soll der Grund gewesen sein

Die Ermittlungen dauern weiter an, teilte die Polizei mit. Das Motiv der Tat ist weiter unklar. Laut dem Verdächtigen soll es vor allem um Geld gegangen sein. Mit dem Fall ist eine Sonderkommission mit rund 20 Beamtinnen und Beamten befasst.