In großen Teilen Tübingens ist am Mittag der Strom ausgefallen. Betroffen waren unter anderem die Innenstadt und mehrere Stadtteile. Auch auf dem neu eröffneten Weihnachtsmarkt gab es Probleme.

Um 11:45 Uhr waren in Geschäften und an den Ständen plötzlich alle Lampen aus und Bildschirme schwarz. Kassen in Supermärkten fielen aus, auch das Internet für EC-Kartenleser. Leute standen beispielsweise vor Bäckereien und kamen nicht rein und die, die drin waren, kamen nicht mehr raus. Die Elektronik der Schiebetüren funktionierte nicht. In den ersten Minuten sorgte das für große Irritation bei Verkäufern und Kunden.

Stromausfall in Tübingen sorgt für Staus und Verkehrschaos

Auch die Ampeln auf den Straßen waren in Tübingen ausgefallen. Die Folge: Staus und kleineres Chaos auf den Straßen. Die Polizei versuchte den Verkehr zu regeln. Beschäftigte eines Einkaufscenters winkten Autos vom Parkplatz, weil die ganze Ladenfläche dunkel war. An den Ständen des gerade neu eröffneten Weihnachtsmarktes war der kurze Stromausfall das große Gesprächsthema.

Die Kliniken Tal waren ebenfalls betroffen und liefen auf Notstrom. Aus dem benachbarten Ammerbuch kamen ebenfalls Störungsmeldungen. Die Stadtwerke Tübingen versuchten den Schaden so schnell wie möglich zu beheben. Alle verfügbaren Techniker waren im Einsatz, heißt es. In der Innenstadt war der Strom nach circa einer Stunde wieder da. Über die Ursache gibt es noch keine verlässlichen Aussagen.