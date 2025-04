Die Industrie- und Handelskammer Reutlingen erwartet für die Zukunft einen steigenden Handel mit Südamerika. Für fünf Staaten sollen die Zölle weitgehend abgeschafft werden.

Die rund 250 Unternehmen der Region Neckar-Alb, die bereits Handelsbeziehungen zu den sogenannten Mercosur-Staaten haben, können künftig wohl mit mehr offenen Märkten rechnen. Das teilte die Industrie- und Handelskammer Reutlingen (IHK) mit.

Sobald das EU-Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay und Bolivien endgültig in Kraft trete, entstehe die größte Freihandelszone der Welt. Im Herbst kann es soweit sein, schätzt IHK-Experte Martin Fahling. Der EU-Rat und das EU-Parlament müssen dem Abkommen noch zustimmen. In den kommenden Jahren sollen dann unter anderem 90 Prozent der Zölle abgebaut werden.

Das senkt die Exportkosten und verbessert den Marktzugang regionaler Unternehmen auf den südamerikanischen Märkten

Chance nutzen und Märkte wie USA oder China ausgleichen

Bisher beträgt das Handelsvolumen erst ein Prozent der regionalen Exporte. So wurden 2023 Waren im Wert von rund 15 Millionen Euro dorthin geliefert. Dass die Mercosur-Staaten bisher kaum eine Rolle spielen, liege an den noch bestehenden "hohen Markteintrittshürden", so der IHK-Experte. Wenn sich das nun ändern wird, sollten heimische Firmen Südamerika stärker in den Fokus zu nehmen. Faktisch alle produzierenden Unternehmen könnten zusätzliche Absatzmärkte finden, um andere Märkte wie die USA oder China auszugleichen. Die Handelkammer ist sehr zuversichtlich, denn "made in Germany" genieße in den Mercosur-Staaten einen exzellenten Ruf.