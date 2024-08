So funktioniert die Bezahlkarte für Asylbewerber im Zollernalbkreis

Die Bezahlkarte für Asylbewerber funktioniert wie eine Debit-Karte. Das heißt, die Menschen bekommen vom Landratsamt Geld auf die Karte überwiesen und können damit dann einkaufen. Voraussetzung ist, dass die Läden die VISA-Karte akzeptieren. Pro "Bedarfsgemeinschaft", damit sind in der Regel Familien oder Ehepaare gemeint, wird eine Karte ausgegeben.

Die Bezahlkarte geht mit einigen Einschränkungen einher. So können Asylbewerber sie nur in Baden-Württemberg verwenden. Bargeld kann man sich auszahlen lassen, allerdings nur bis zu 150 Euro im Monat. Überweisungen auf andere Konten sind nur eingeschränkt möglich. So kann man zum Beispiel kein Geld ins Ausland schicken.

Vor der Bezahlkarte haben die Asylbewerber ihr Geld auf ein Girokonto gezahlt bekommen. Das Konto brauchen viele Geflüchtete laut Landratsamt aber weiterhin, um Handyverträge oder das Deutschlandticket bezahlen zu können. Mit der Bezahlkarte funktionieren solche Aufträge nämlich nicht.

(Quelle: Landratsamt Zollernalbkreis)