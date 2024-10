per Mail teilen

Ein Mann aus Reutlingen soll die Tochter seiner Ex-Freundin zum Sex mit anderen Männern gezwungen und dafür Geld kassiert haben. Der 41-Jährige steht nun in Tübingen vor Gericht.

Am Landgericht Tübingen beginnt am Dienstag ein Prozess wegen Zwangsprostitution. Angeklagt ist ein 41-jähriger Mann aus Reutlingen. Ihm wird vorgeworfen, in Reutlingen die 15-jährige Tochter seiner ehemaligen Lebensgefährtin zu Sex mit anderen Männern gegen Geld gezwungen zu haben. Laut Staatsanwaltschaft hat er die Einkünfte der Prostitution behalten. Um das Mädchen gefügig zu machen, soll er seit 2020 psychischen Druck und körperliche Gewalt gegen sie angewendet und ihr den Konsum von Kokain ermöglicht haben.

Staatsanwaltschaft: Vergewaltigung, Prostitution, Betrug

Dem Mann wird außerdem vorgeworfen, das Mädchen neunmal vergewaltigt zu haben. Ebenfalls soll er seine Ehefrau zur Prostitution gezwungen haben. In der Anklageschrift ist sie Opfer und Täterin zugleich. Sie soll ihrem Mann nämlich geholfen haben, die 15-Jährige zu prostituieren.

Die Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft Tübingen sind vielfältig: Dem 41-Jährigen werden darüber hinaus diverse Betrügereien vorgeworfen. So soll er sich als Psychologe ausgegeben haben. In dieser Rolle hat er laut Anklageschrift Beratungen gegeben und sich dafür bezahlen lassen. Die Firma, die er dafür gegründet hat, soll der Angeklagte auch dazu benutzt haben, Geld aus der Prostitution zu waschen. Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage angesetzt.