24 alte Traktoren sind am Samstag in und um Mössingen in Kolonne unterwegs gewesen. Es ging über Wiesen und Wälder und endete mit ein bisschen Aufregung in einem Kreisverkehr.

Auf jeden Traktor ein oder zwei Kinder setzen und los geht's: Die Ausfahrt der Oldtimertraktoren war nicht nur für die Kinder besonders - auch die Besitzerinnen und Besitzer waren aufgeregt, ihre zum Teil restaurierten Oldtimer zu präsentieren. Gemeinsam fuhren sie durch Mössingen (Kreis Tübingen) und Umgebung. Organisiert wurde die Fahrt von den Traktorenfreunden Mössingen. Ausfahrt über Felder und in Wälder rund um Mössingen Mehr als 20 Kinder wurden von der Stadtverwaltung ausgelost und durften auf den Oldtimern mitfahren. Mindestens sechs Jahre alt sollten sie sein, damit sie sich selbst gut festhalten können. Erst wurde ausgelost, wer überhaupt mitfahren darf. Und dann gleich nochmal, welches Kind auf welchem Traktor sitzen darf - damit niemand beleidigt ist. SWR Theresa Krampfl Die Kolonne aus den 24 Oldtimern fuhr erst ein Stück durch den Ort, dann weiter über Felder, Radwege und in den kühlen Wald. Auch wenn die meisten der Kinder schonmal auf einem Traktor saßen, waren sie in der fremden Umgebung ein bisschen ehrfürchtig, aber trotzdem entspannt. Auf einer Anhöhe mit Blick bis nach Tübingen gab es eine Pause mit Leberkäsweckle und kühlen Getränken. Highlight: mit allen Traktoren gleichzeitig in den Kreisverkehr Zum Ende der Ausfahrt kam der spannendste Teil: Alle 24 Traktoren sind gleichzeitig in einen Kreisverkehr gefahren und haben mehrere Runden gedreht. Während Eltern und Bekannte der Kinder und Fahrer rund um den Kreisverkehr standen und Fotos machten, winkten und strahlten die Kinder, und die Fahrerinnen und Fahrer gaben ein Hupkonzert. Die Auto- und Radfahrer, die solange warten mussten, waren geduldig. Oldtimertraktoren mit Liebe restauriert Die Besitzerinner und Besitzer der Traktoren gehören alle zu den Mössinger Traktorenfreunden. Manche von ihnen haben, seit sie sich erinnert können, durch die Landwirtschaft der Eltern Traktoren um sich herum gehabt. Andere haben ihre Leidenschaft erst später entdeckt und einen alten Traktor restauriert. Dieser Traktor wird seit mehreren Generationen in der Landwirtschaft eingesetzt - auch heute noch. SWR Theresa Krampfl Bei Ausfahrten wie am Samstag machen sich manche von ihnen sogar die Mühe, ihren Traktor zu schmücken, zum Beispiel mit Blumenstrauß. Und wer die Begeisterung bei den Kindern am Samstag gesehen hat, weiß: Da wächst Nachwuchs heran, der die Tradition und die alten Fahrzeuge pflegen will. Max, der auch mit dabei war, fasst es so zusammen: "Das war nicht meine letzte Ausfahrt."