Immer wieder stürzen Balkone ab, weil der marode Zustand des Bauwerks nicht erkannt werden. Dabei sind Rost und Risse in der Farbe Zeichen, das kontrolliert werden sollte.

Dass altersschwache Balkone eine unterschätzte Gefahr sind, hat am vergangenen Freitag ein Seniorenpaar aus Albstadt (Zollernalbkreis) äußerst schmerzhaft erlebt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen hielten sich die 76-jährige Frau und ihr 81-jähriger Ehemann gerade auf ihrem Holz-Balkon im ersten Obergeschoss ihres Wohnhauses auf, als dieser teilweise einstürzte.

Die Polizei ermittelt nach den Ursachen, warum der Balkon einstürzen konnte. Ein Ehepaar verletzte sich dabei schwer. C. Metzger

Beide Senioren wurden bei dem Absturz aus etwa vier Metern Höhe schwer verletzt. Der Mann wurde nach Polizeiangaben mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, die Frau kam mit einem Rettungswagen in die Klinik.

Wie ist ein beschädigter Balkon zu erkennen?

Die Anzeichen, ob eine Balkon beschädigt ist, sind je nach Bauart unterschiedlich, so der Tübinger Architekt Stefan Berthoud auf SWR-Nachfrage. Auf jeden Fall sollten Balkone regelmäßig angeschaut und überprüft werden, um mögliche Gefahrenstellen zu erkennen.

Tipps für Balkone aus Beton: Risse?

Ist der Balkon aus Beton, sollten Nutzer nach Rissen zwischen Hauswand und Balkon Ausschau halten. Die Baurechtsbehörde Albstadt und die übergeordnete Behörde des Zollernalbkreises gibt den Rat: "Sollte man in Bezug auf die Beschaffenheit der Bauteile Schäden feststellen, die die Standsicherheit tangieren könnten, empfiehlt es sich, entsprechende Fachleute wie Statiker oder Tragwerksplaner zu Rate zu ziehen."

Häufig zu finden: Balkone an Mehrfamilienhaus mit einem Betonfundament. dpa Bildfunk Marijan Murat/dpa

Auch eine feuchte Unterseite der Balkontür kann ein Hinweis sein, dass durch Risse Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringt. Dieses Wasser kann auf lange Sicht die Tragfähigkeit des Mauerwerks und der Stahlträger, die im Beton verarbeitet sind, beeinflussen.

Balkone aus Metall: Rost?

Ist der Balkon aus Metall, kann Rost ein Anzeichen sein, dass Regen und Zeit schon an der Tragfähigkeit nagen. Laut Albstädter Baubehörde gilt: "Bauliche Anlagen sollten stets instand gehalten werden. Bei Stahl- oder Betonausführung ist auf Korrosionsschäden zu achten." Je stärker der Rost sich ins Metall gefressen hat, desto wichtiger ist es, die Tragfähigkeit prüfen zu lassen. Experten dafür sind zum Beispiel Statiker oder Tragwerksplaner, so die Behörde.

Auch bei einem neu angebrachten Balkon aus Metall sollte regelmäßig kontrolliert werden. IMAGO Michael Schick

Balkone aus Holz: Besser nicht streichen

Ist der Balkon aus Holz und gestrichen, können kleinste Risse in der Farbe anzeigen, dass dort Wasser eindringen kann. Klingt das Holz beim Klopfen dumpf, kann dies bedeuten, dass der Balken oder die Bretter von Pilzen sowie Schimmel durchsetzt sind. Deshalb raten Experten, wie der auf Holzbau spezialisierte Tübinger Architekt Stefan Berthoud, Holzbalkone nicht zu streichen. Eher sollte schon beim Bau oder der Sanierung auf witterungsbeständigere Holzsorten wie zum Beispiel Robinie gesetzt werden.

Ein ungestrichener Balkon aus Holz bietet mehr Sicherheit. Denn ohne die Lackschicht können Schäden schneller sichtbar sein. IMAGO Panthermedia26290713

Baugenehmigung für Balkone

Für Balkone gibt es keine eigenen Sonderbauvorschriften, teilen die Baubehörden aus dem Zollernalbkreis mit. Weiter heißt es: "Allerdings sind die Anforderungen an die Standsicherheit von baulichen Anlagen davon abhängig, in welcher Erdbeben- oder Schneelastzone eine Gemeinde liegt. Da Albstadt in der Erdbebenzone 3 und der Schneelastzone 2 liegt, sind die Anforderungen höher als in vielen anderen Gemeinden."

Die Landesbauordnung legt fest, welche Gemeinden in besonders erdbebengefährdeten Gebieten liegen. Sind Balkonneubauten einmal abgenommen, werden sie nicht mehr kontrolliert. "Aus Sicht der Baurechtsbehörde ist dies weder erforderlich noch personell leistbar. Sofern die Baurechtsbehörde auf Standsicherheitsmängel aufmerksam wird, werden unter Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens erforderliche Maßnahmen ergriffen", heißt es weiter.

In letzter Zeit mehrere Balkonabstürze

Neben dem Balkonabsturz in Albstadt am vergangenen Freitag brachen am Mittwoch zuvor in Harburg bei Augsburg Touristen durch den Holzbalkon ihrer Pension. Laut dem Nachrichtenportal "Donau-Ries-Aktuell" fielen die zwei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 49 und 54 Jahren rund zweieinhalb Meter in die Tiefe. Alle wurden in umliegenden Krankenhäusern versorgt.

Aufsehen erzeugt hat auch ein Balkoneinsturz in Hamburg am 15. August. Da brach bei einem Mehrfamilienhaus ein Balkon weg. Fünf Männer und eine Frau von 18 bis 27 Jahren stürzten aus fast zehn Metern Höhe in die Tiefe. Eine Person wurde schwer verletzt und starb mehrere Tage später im Krankenhaus. Zwei weitere werden weiterhin in einer Klinik behandelt. Drei Personen kamen mit leichten Verletzungen davon, wie es in einem Beitrag des Norddeuschen Rundfunk (NDR) heißt.