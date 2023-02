Medikamente nach Corona: Long Covid Studie startet an Uniklinik Tübingen

Was ist Long Covid? Was ist Post Covid?

An der Freiburger Uniklinik wird erforscht, was das Long- und Post-Covid-Syndrom sind und was es auslösen könnte. Die Begriffe werden im Alltag häufig gleichwertig verwendet, wobei Postcovid eigentlich Krankheitszustände bezeichnet, die länger als drei Monate dauern. Über die Krankheit ist noch vieles unklar – doch es gibt Vermutungen. Internist und Infektiologe Winfried Kern ist Experte auf diesem Gebiet und leitet eine der ersten großen deutschlandweiten Studien.

Er hält es für wahrscheinlich, dass Long Covid bzw. das Post-Covid-Syndrom durch Gefäßveränderungen entsteht. In der Akutphase kann es zu solchen Läsionen der Gefäßwände kommen, in deren Folge Durchblutungsstörungen entstehen. Thrombosen in den kleinen Gefäßen können diese Durchblutungsstörungen verstärken. Die Gefäßveränderungen und Thrombosen können auch in eine milde, aber chronische, also schlecht abheilende Gefäßentzündung münden. „ Milde chronische Entzündung im Bereich kleiner Gefäße mit Durchblutungsstörungen sind nicht bewiesen als Ursache des Post-Covid-Syndroms, aber plausibel und wahrscheinlich “, sagt Kern.

Das Post-Covid-Syndrom ist kein einheitliches Krankheitsbild, sondern zeigt sich in verschiedenen Formen – vermutlich im Zusammenhang mit dem Ort der stärkeren Durchblutungsstörungen. Dabei kann auch das so genannte autonome Nervensystem betroffen sein. Bei Patienten wie Johannes ist es vor allem die Müdigkeit und die geringe Belastungstoleranz. Andere leiden unter ständigen Schmerzen, Kurzatmigkeit, Gedächtnisverlust oder können sich nicht mehr richtig konzentrieren. Ganz oft gibt es Mischformen und ganz oft verläuft die Krankheit in Schüben.