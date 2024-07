per Mail teilen

Eine Mitarbeiterin hatte im Reutlinger Rathaus einen Mann mit Waffe gemeldet. Die Polizei durchsuchte daraufhin das Rathaus. Jetzt gibt es Entwarnung.

Der Großeinsatz der Polizei am Reutlinger Rathaus ist beendet. Die Beschäftigten der Stadtverwaltung dürfen zurück an ihre Arbeitsplätze. Man habe gewissenhaft alles abgesucht, aber nichts gefunden, sagte ein Polizeisprecher dem SWR.

Rathaus wurde nach Mann mit Waffe durchsucht

Beamte hatten am Dienstagvormittag das Rathaus evakuiert. Der Grund: Eine Mitarbeiterin hatte gegen 8:30 Uhr gemeldet, dass sich ein Mann mit einer Waffe am Gürtel in dem Gebäude befinde.

Die Polizei rückte nach eigenen Angaben sofort mit einem Großaufgebot aus und umstellte das Gebäude. Zur Hilfe kamen den Reutlinger Beamten auch Bereitschaftspolizisten aus dem ganzen Landkreis. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mussten das Rathaus verlassen. Sie versammelten sich vor der Stadthalle.

400 bis 450 Beschäftigte des Reutlinger Rathauses versammelten sich vor der Reutlinger Stadthalle. Das Rathaus wurde geräumt, weil eine Frau in dem Gebäude einen Mann mit einer Waffe gemeldet hatte. SWR Harry Röhrle

Polizei: Keine Gefahr für Bevölkerung

Die Polizei habe das Rathaus durchsucht, aber niemand Verdächtigen mit einer Waffe gesehen, so ein Sprecher. Die Bevölkerung wurde gebeten, den Bereich um das Rathaus zu meiden, um die Arbeit der Polizei nicht zu behindern. Eine Gefahr habe für die Bevölkerung nicht bestanden.