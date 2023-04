Mediendozentur Tübingen: Umweltaktivistin Luisa Neubauer kommt

Tempolimit, Verbot von Inlandsflügen oder weniger Billigfleisch - das fordert die Fridays for Future-Aktivistin Luisa Neubauer schon lange. Sie kommt zur Tübinger Mediendozentur 2023.

Die Klimaschützerin und Umweltaktivistin Luisa Neubauer hält die diesjährige Rede der Tübinger Mediendozentur. Dort spricht sie über die Klimakrise und den von Verdrängung und Banalisierung gekennzeichneten Diskurs, der dem Ernst der Lage nicht gerecht werde, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung der Universität Tübingen und des SWR. Viele wichtige Themen werden oft mit großer Aufregung behandelt, Diskussionen geführt, die dem Ernst der Lage nicht gerecht werden. Dabei bliebe vieles oft unbeantwortet.

Neubauer: Politik muss Klimaschutz längerfristig planen

Klimaaktivistin Neubauer fordert von der Politik, dass sie sich vom aktuell Aufregenden und spektakulär Konflikthaftem verabschiedet und in längeren Zeithorizonten denkt und plant. Welche Sprache wäre, so fragt Luisa Neubauer angemessen, in der das ökologische Problembewusstsein zwar vorhanden ist, aber das engagierte Handeln und effektive Umsteuern nicht ausreichend vorangetrieben wird?

Klimaaktivistin im Gespräch mit Regierungschefs

Neubauer will in ihrer Rede auch aus dem Nähkästchen plaudern. Zum Beispiel darüber, wie sie sich angesichts von Attacken und gezielten Desinformationskampagnen die innere Freiheit und Freude für ihr politisches Engagement bewahrt habe, heißt es in der Pressemitteilung. Als zentrales Gesicht von Fridays for Future hat die 27-Jährige ihre Ideen mit unterschiedlichen Politikern wie Angela Merkel, Barack Obama und Emmanuel Macron diskutiert.

Mehrfach ausgezeichnete Bestsellerautorin und Preisträgerin

Als Autorin schrieb Neubauer bislang drei Bücher - allesamt Bestseller. Zuletzt veröffentlichte sie 2022 gemeinsam mit ihrer Großmutter Dagmar Reemtsma den autobiografischen Essay "Gegen die Ohnmacht".

Das Time Magazine zählte Neubauer 2022 zu den wichtigsten Newcomern, das Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen verlieh ihr die Auszeichnung "Rede des Jahres 2022" für eine Ansprache, die sie auf dem Parteitag der Grünen gehalten hatte.

Neubauer-Rede Live und im Stream

Das Institut für Medienwissenschaft der Universität Tübingen und der SWR laden die Studierenden und Interessierte für den 22. Juni 2023 um 18.30 Uhr in den Festsaal der Universität. Die 18. Tübinger Mediendozentur findet in Präsenz statt und kann auch im Livestream verfolgt werden. Ein Mitschnitt von Luisa Neubauers Rede wird im Radioprogramm des SWR gesendet. Das Institut für Medienwissenschaft publiziert den Text im Anschluss gemeinsam mit dem SWR in einer Sonderveröffentlichung.