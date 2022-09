Millionenschaden durch Brand in Eutingen im Gäu im Kreis Freudenstadt

Rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Montagabend in Eutingen im Gäu im Einsatz. Sie konnten aber nicht verhindern, dass eine Lagerhalle niederbrannte.

In Eutingen im Gäu (Kreis Freudenstadt) ist am Montagabend eine Lagerhalle abgebrannt. Laut Polizei war das Gebäude gegen 22:30 Uhr in Brand geraten. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand die Halle bereits komplett in Flammen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohnerinnen und Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Lagerhallenbrand: Sachschaden in Millionenhöhe

Rund einhundert Einsatzkräfte waren im Einsatz. Aktuell werden noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Sachschaden beträgt nach Schätzungen rund 1,5 Millionen Euro. Was den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar.