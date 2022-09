Feuer in Tuttlinger Scheune - Brandstiftung?

In Tuttlingen brennt seit der Nacht eine Scheune mit viel Stroh. Die Brandursache ist noch unklar. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt.

Seit der Nacht brennt in Tuttlingen oberhalb der Nordstadt eine Scheune mit viel Stroh. Wegen der Rauchentwicklung sollten Anwohnerinnen und Anwohner zunächst Fenster und Türen geschlossen halten. Diese Warnung gilt laut Feuerwehr nun nicht mehr.

Menschen oder Tiere nicht verletzt

Als die Feuerwehr um kurz nach 21.30 Uhr am Sonntag auf dem Hügel oberhalb der Tuttlinger Nordstadt eintraf, stand die Scheune schon voll in Flammen. Menschen oder Tiere wurden laut Feuerwehr nicht verletzt. Allerdings verletzte sich eine Feuerwehrfrau bei den Löscharbeiten leicht.

Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Rund 80 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Aktuell werden die Glutnester gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittle in alle Richtungen, auch in Richtung Brandstiftung. Denn in den vergangenen Monaten standen im Kreis Tuttlingen immer wieder Scheunen in Flammen.