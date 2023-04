Kreis Calw beteiligt sich an Schlachthof Gärtringen

Der Kreis Calw will sich finanziell an der Sanierung des Schlachthofs in Gärtringen beteiligen. Das hat der Kreistag beschlossen. Allerdings stellt er dafür Bedingungen.

Der Kreistag Calw hat beschlossen, sich mit 500.000 Euro an den Kosten der Sanierung des Schlachthofs in Gärtringen (Kreis Böblingen) zu beteiligen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Landkreis sein Versprechen wahr macht, sich an den Investitionen für die Hessebahn zu beteiligen. 20 Prozent, knapp vier Millionen Euro, wollte der Kreis Böblingen übernehmen, was seinem Anteil an der Bahnstrecke entspricht. Doch einen Beschluss des Böblinger Kreistages gibt es bislang nicht. Sollte Böblingen von einer Beteiligung an der Hessebahn Abstand nehmen, würde der Kreis Calw nach Angaben einer Sprecherin nur 200.000 Euro zum Schlachthof beisteuern. Rottenburg Bürgerentscheid zum Schlachtbetrieb am Neckar Große Mehrheit stimmt für Schlachthof in Rottenburg Am Sonntag haben die Menschen in Rottenburg in einem Bürgerentscheid für den Erhalt des regionalen Schlachthofs gestimmt. Über 80 Prozent der Wählerinnen und Wähler sagten ja. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Kreis Tübingen ist ausgestiegen Ursprünglich wollten sich der Kreis Tübingen und die Stadt Rottenburg mit insgesamt einer Million Euro an der Sanierung des Gärtringer Schlachthofes beteiligen. Doch das wurde durch einen Bürgerentscheid in Rottenburg hinfällig. Bei dem stimmte im Januar eine große Mehrheit für den Erhalt des Rottenburger Schlachthofes. Dieser Beschluss warf die Planungen für den Gärtringer Schlachthof über den Haufen. Deshalb sucht der Kreis Böblingen nun Geld aus anderen Quellen.